Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Sumi, en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes nuevos avances en su invasión de Ucrania, desatada hace más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de dos localidades en las provincias de Zaporiyia y Sumi.

"Las Fuerzas Armadas rusas han liberado la localidad de Veselianka, en Zaporiyia, y han establecido control sobre la localidad de Bobilivka, en Sumi", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

