Netanyahu augura "muchos tratados de paz" con países árabes y musulmanes tras la ofensiva contra Irán

Durante su intervención en una cadena de televisión estadounidense, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, proyectó que la ofensiva militar ejecutada junto a Estados Unidos contra Irán puede facilitar la recepción de nuevos acuerdos de paz con Estados árabes y Estados musulmanes. De acuerdo con lo publicado por Fox News, Netanyahu enfatizó que “cuando se le da al pueblo iraní la oportunidad de actuar para liberarse del yugo de la maquinaria del terror, se obtiene un futuro diferente”, señalando su convicción de que esta coyuntura abrirá la posibilidad a “muchos tratados de paz con otros países árabes y países musulmanes”.

Según informó Fox News, el jefe de Gobierno de Israel explicó que el impacto de la operación militar lanzada el pasado fin de semana está orientado a modificar el equilibrio regional y crear una base propicia para procesos de normalización diplomática. Netanyahu recordó el precedente de los Acuerdos de Abraham, firmados en 2020, que permitieron restablecer relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, en iniciativas mediadas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Antes de esos pactos, Jordania y Egipto ya habían formalizado relaciones con Israel.

A pesar de estos avances, Netanyahu admitió que Arabia Saudí permanece como una de las ausencias más notorias de ese proceso de normalización. Según publicó Fox News, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, manifestó a fines de 2025 su disposición a adherirse a los Acuerdos de Abraham, pero condicionó ese paso a la creación de un Estado palestino. Esta exigencia representa un desafío para Israel, ya que su Ejecutivo ha reiterado su oposición a ese requerimiento, lo que hasta el momento ha frenado un avance diplomático con el reino saudí.

En la entrevista difundida por Fox News, Netanyahu abordó la operación militar conjunta ocurrida el sábado 28 de marzo, en la que Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones consideradas estratégicas en Teherán y en otras ciudades iraníes. El mandatario describió esa acción como “rápida y decisiva”, con el objetivo de abrir paso a las “condiciones” necesarias que, en su opinión, permitirían al pueblo iraní “recuperar el control de su destino”. No obstante, remarcó que un eventual cambio de gobierno en Irán “dependerá” de la voluntad de la ciudadanía de ese país.

Netanyahu acusó al régimen iraní de originar la mayor parte de los conflictos que se desarrollan en Oriente Próximo. “Prácticamente el 95% de todos los problemas que se ven en Oriente Próximo han sido generados por Irán”, afirmó el primer ministro, argumentando que la “red mundial de terrorismo que construyeron” parte desde ese país y es orquestada desde Teherán. Estas declaraciones, recogidas por Fox News, subrayan la visión del mandatario israelí sobre el papel central de Irán en la desestabilización de la región.

Al referirse al futuro de la confrontación con Irán, Netanyahu insistió, según consignó Fox News, en que el objetivo de Israel y Estados Unidos no corresponde a un enfrentamiento “interminable”, sino a la construcción de una nueva etapa. “Creo que si llevamos a cabo lo que planeamos hacer, se crearán condiciones para la paz. Esto no es una guerra interminable, esto es, de hecho, algo que dará paso a una era de paz que ni siquiera hemos llegado a soñar”, declaró el primer ministro durante la entrevista.

La cobertura de Fox News recoge el contexto regional de estos acontecimientos. Las operaciones y los pronunciamientos de Netanyahu se insertan en las dinámicas diplomáticas y los equilibrios de poder surgidos luego de los Acuerdos de Abraham, así como las tensiones persistentes entre Israel, Irán y múltiples actores estatales del mundo árabe y musulmán. La postura de Arabia Saudí y sus exigencias vinculan directamente el conflicto palestino con la posibilidad de nuevos avances diplomáticos en la región.

El interés de Netanyahu en expandir los procesos de normalización y su énfasis en los efectos de la reciente acción militar destacan la estrategia del Gobierno israelí de sumar alianzas y buscar compromisos con países árabes y musulmanes, siempre que estos no estén supeditados a cambios en la política hacia la cuestión palestina, según la información difundida por Fox News.