Morales visita en Bolivia el Museo Santa Cruz La Vieja, donde se encuentra el Salón Rosario Cordero

El Museo Santa Cruz La Vieja, ubicado en la localidad boliviana de San José de Chiquitos, alberga una sala que lleva el nombre de Rosario Cordero Martín, en reconocimiento a su destacado compromiso con el impulso de este centro cultural. Según detalló la fuente original, el presidente del Fondo Extremeño de Cooperación Local y Desarrollo (Felcode) y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, realizó una visita institucional al museo, donde rindió homenaje a la memoria de Charo Cordero, quien fuera presidenta de Felcode y de la Diputación cacereña, fallecida en diciembre de 2020. Morales se detuvo ante la placa conmemorativa que destaca el papel de Cordero en la creación de este espacio dedicado a preservar el patrimonio y la historia de la región.

De acuerdo con la información consignada por la fuente, la construcción del Museo Santa Cruz La Vieja fue posible gracias a la cooperación extremeña, además de los aportes de la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos. Este museo recoge el proceso fundacional de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, establecida el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chaves, oriundo de la localidad cacereña homónima y figura clave en la historia de ambos territorios. Morales subrayó el valor histórico y cultural del espacio, enfocado en preservar la memoria fundacional y promover el conocimiento sobre la trayectoria que une a Extremadura y Bolivia.

Tal como publicó la fuente, la delegación extremeña estuvo acompañada por el gerente de Felcode, Antonio Fuentes, y mantuvo encuentros con instituciones y representantes bolivianos como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación internacional y el desarrollo local sostenible. Entre las entidades participantes se encuentran el Centro Boliviano para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. El medio reportó que los temas tratados en diversas reuniones incluyeron el avance del turismo como motor de desarrollo económico, la descentralización administrativa y los enfoques para la colaboración interinstitucional.

Durante la visita, se llevaron a cabo reuniones con diversas autoridades, como el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín; la viceministra de Autonomía, Andrea Barrientos; y el vicecanciller, Carlos Paz. Según consignó la fuente original, estos encuentros se centraron en la identificación de nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos y en la evaluación de los logros alcanzados por la cooperación internacional en la región.

El programa institucional contempla también una visita a Tiahuanacu, prevista para esta semana, con el objetivo de conocer sobre el terreno los resultados de las iniciativas implementadas por Felcode en la antigua ciudad arqueológica, considerada uno de los centros más relevantes de las civilizaciones andinas y precursora del Imperio Inca. Estas acciones buscan fortalecer el turismo comunitario, validar propuestas de turismo sostenible y reforzar la articulación entre actores locales y organismos internacionales, según detalló la fuente.

La delegación extremeña programó reunirse con el alcalde de Tiahuanacu, Flavio Merlo, para intercambiar experiencias y realizar un acercamiento directo con integrantes de la Ruta turística Tiwanaku. El calendario de actividades incluye también recorridos por murales turísticos y visitas tanto al centro de interpretación Tiwanaku como al albergue comunitario Kasa Achuta, espacios concebidos como parte de una estrategia de dinamización económica y social basada en recursos culturales y turísticos.

Morales puso en valor el papel de Charo Cordero en las políticas de cooperación internacional, reconociendo el impacto de los proyectos ejecutados en el territorio boliviano bajo su orientación institucional. Según destacó la fuente, la presencia de la sala que lleva su nombre en el Museo Santa Cruz La Vieja simboliza el vínculo perdurable entre Extremadura y Bolivia, así como el compromiso sostenido en favor del desarrollo local y la preservación de la memoria histórica compartida entre ambos pueblos.