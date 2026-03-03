La Seguridad Social gana 97.000 afiliados en febrero, hasta un máximo de 21,67 millones de ocupados

El crecimiento en el empleo femenino, que muestra aumentos destacados entre las mujeres menores de 30 años y las trabajadoras de más de 64 años, impulsó la creación de empleo en España durante febrero, en un contexto donde la temporalidad laboral cayó hasta un mínimo histórico y la afiliación total marcó récords para el segundo mes del año. Según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social sumó una media de 97.004 cotizantes en febrero respecto a enero, situando el total de ocupados en 21.670.636 personas, la cifra más alta registrada en un mes de febrero.

De acuerdo con los datos oficiales recopilados por el Ministerio, este incremento mensual, que corresponde a un alza del 0,4%, estuvo impulsado principalmente por el sector educativo, que añadió 30.142 nuevos cotizantes (+2,3%), y por la hostelería, con 22.932 empleos adicionales (+1,6%). Juntos, ambos sectores aportaron más de 52.000 nuevos trabajadores al sistema, lo que representa más de la mitad del crecimiento total en el mes. La construcción también experimentó un repunte, con 17.478 nuevos afiliados (+1,7%), mientras que otros ámbitos, como el comercio mayorista y las actividades sanitarias, registraron descensos de casi 13.500 y 9.500 afiliados respectivamente, ambos con una caída del 0,5%.

El medio recogió que, en términos desestacionalizados, la afiliación sumó 45.220 personas, lo que supone una variación positiva del 0,2%. Así, el número total de cotizantes ajustado a la estacionalidad alcanzó un máximo de 21.930.359 personas. Esta cantidad supera en más de dos millones el registro de diciembre de 2021, justo antes de la entrada en vigor de la última reforma laboral. El crecimiento interanual de la afiliación, al comparar febrero de 2025 con el mismo mes de 2026, fue de 474.482 personas, lo que equivale a una subida del 2,2%.

La ministra Elma Saiz destacó que febrero de 2026 se posicionó como el tercer mes de febrero con mayor aumento de afiliados desde 2007. Según consignó el Ministerio, solo en dos ocasiones anteriores de esta serie histórica se habían alcanzado incrementos superiores en este periodo del año.

Al analizar la evolución por regímenes, el Régimen General concentró la mayoría de los aumentos, sumando 88.529 afiliados, un crecimiento del 0,5%, para alcanzar los 18,19 millones de ocupados. Mientras tanto, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 7.868 afiliados, un 0,2% más, para totalizar 3.414.614 cotizantes autónomos. En comparación con el año anterior, el RETA registra 37.468 afiliados adicionales (+1,1%).

En contraste con las cifras positivas de sectores como la educación y la hostelería, descendieron las afiliaciones en el Sistema Especial Agrario, que contabilizó 3.692 bajas (-0,5%), y en el sistema del Hogar, con 2.761 menos (-0,8%).

El análisis del Ministerio, difundido por la prensa especializada, señala que la afiliación aumentó para ambos sexos en febrero, aunque fue algo mayor entre los hombres, cuya cifra de ocupados alcanzó los 11.413.388 por el incremento de 51.022 trabajadores (+0,4%). La afiliación femenina avanzó en 45.983 personas, situando el total de mujeres cotizantes en 10.257.248. Con este dato, el empleo de mujeres supera los 10 millones por decimotercer mes consecutivo.

El Ministerio destacó que en pocos días se celebraría el Día Internacional de la Mujer y subrayó que “hay más mujeres que nunca trabajando y cada vez en mejores condiciones, con más contratos indefinidos y bases de cotización que van aumentando mes a mes”. Según declaraciones recogidas por el medio, Saiz insistió en que la brecha de género en el empleo tiende a reducirse, con un descenso del 14% desde 2018, y que ya existen 232.871 mujeres empleadas más que hace un año y casi 1,8 millones adicionales en comparación con 2018. El crecimiento del empleo femenino desde el año previo a la reforma laboral ha alcanzado el 16,8%, superando en 3,4 puntos el ritmo de avance de los hombres.

La Seguridad Social reportó aumentos de afiliación femenina en todos los grupos de edad, con especial intensidad entre las menores de 30 años (+35,6%) y entre las mayores de 64 (+89,2%). El 47,3% de los trabajadores afiliados son mujeres, cifra que en 14 provincias supera el 48%. Además, existen 1,26 millones de autónomas, lo que supone un incremento de 132.053 desde 2018. Desde 2021, las trabajadoras autónomas han aumentado en un 8,5%, frente al 2,5% de los hombres, y representan el 65% del empleo creado en el RETA durante este periodo.

Respecto a la calidad del empleo femenino, las bases de cotización han subido un 25,9% desde 2019, superando en 3,6 puntos porcentuales el incremento de los hombres. Esto contribuye a la reducción de la brecha salarial, según remarcó la ministra citada por el medio.

El crecimiento en la afiliación no se limitó a los nacionales. El número de extranjeros inscritos en la Seguridad Social avanzó en 38.679 cotizantes, lo que equivale a un aumento del 1,3% en comparación con el mes anterior y sitúa el total en 3.076.837 trabajadores, una cifra cercana al máximo histórico. Los trabajadores extranjeros representaban el 14,2% de todos los afiliados en febrero.

El descenso de la temporalidad laboral fue otro de los indicadores resaltados por el Ministerio, según publicó el medio. Desde febrero de 2021, el Sistema cuenta con 4.716.953 ocupados más con contrato indefinido y registra 1.900.668 menos con contrato temporal. El descenso es especialmente significativo en la tasa de temporalidad, que ha caído al 11,5% frente al 29,5% registrado en febrero de 2019. La mayor reducción se observa entre quienes tienen 55 años o más, cuya temporalidad bajó al 9%, desde cotas superiores al 21% hace siete años. El informe del Ministerio también resalta que los contratos indefinidos a tiempo completo crecieron en 293.011, mientras que los contratos a tiempo parcial sumaron 62.311 en el último año.

La Seguridad Social también detalló que la afiliación media subió en 15 comunidades autónomas. Cataluña lideró el aumento con 23.564 nuevos ocupados, seguida de Baleares (13.539) y Madrid (12.806). Por el contrario, Castilla-La Mancha y Extremadura fueron las únicas regiones donde la afiliación disminuyó respecto a enero, con 1.657 y 775 personas menos, respectivamente, lo que supone descensos del 0,2%.

En lo referente a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Ministerio declaró que al cerrar febrero había 11.298 trabajadores afectados. De ese total, 2.710 estaban bajo ERTE por fuerza mayor, 7.808 bajo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (como los denominados ETOP), y 780 en el Mecanismo RED específico del sector de la automoción.