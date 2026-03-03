La ONU denuncia una emboscada contra sus tropas de pacificación y exige una investigación "exhaustiva"

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) señaló que atacar a sus tropas de pacificación podría ser considerado un crimen de guerra, según consignó la propia misión en un comunicado oficial. El incidente ocurrió cuando un convoy de ingenieros de la UNMISS, acompañado por fuerzas de pacificación, fue interceptado por personas armadas no identificadas en una zona limítrofe entre el estado de Jonglei y el Área Administrativa de Gran Píbor, lo que provocó un intercambio de disparos. El ataque no dejó heridos ni bajas entre el personal de la ONU.

De acuerdo con la información difundida por Naciones Unidas, el suceso se desencadenó mientras el convoy se desplazaba desde Akobo, en Jonglei, hacia Píbor, en el Área de Administración Protegida de la Policía Militar (GPAA). Durante el trayecto, los vehículos fueron detenidos en un puesto de control que no contaba con autorización oficial, donde posteriormente individuos armados dispararon contra el grupo. Según detalló la UNMISS, las tropas de pacificación respondieron al fuego “en defensa propia, conforme al mandato y a las normas de actuación”.

El medio que reportó este incidente indicó que la jefa de la UNMISS, Anita Kiki Gbeho, calificó los hechos como “inaceptables" y solicitó una investigación pronta, completa e imparcial, con el objetivo de determinar responsabilidades. Gbeho declaró: “Pedimos a las autoridades que abran una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para garantizar que los responsables rinden cuentas”.

Según publicó la ONU, hasta el momento ninguna autoridad oficial de Sudán del Sur se ha manifestado en torno a la emboscada, ni grupo alguno ha reivindicado el ataque contra los cascos azules. La UNMISS subrayó la gravedad de los hechos al recordar que actos hostiles dirigidos contra fuerzas de pacificación pueden constituir crímenes de guerra bajo el derecho internacional.

La ONU puntualizó que el convoy circulaba por una región donde históricamente se registran tensiones, lo que incrementa los desafíos de las operaciones humanitarias y de seguridad en la zona. Las autoridades internacionales, a través de la UNMISS, extendieron su llamado a las autoridades locales para que cooperen en el esclarecimiento de lo sucedido y en la identificación de los responsables.

La operación de la UNMISS en Sudán del Sur tiene el mandato de proteger a la población civil, apoyar el proceso de paz e impulsar la estabilidad en el país. El organismo internacional suele movilizar ingenieros y fuerzas de escolta militar para garantizar la seguridad en sus desplazamientos dentro de zonas conflictivas o de difícil acceso. Según reportó la agencia que cubre la noticia, este tipo de episodios agregan complejidad a la labor de la misión en sitios fronterizos y resalta la necesidad de reforzar la protección de sus efectivos.

En su declaración pública, la UNMISS reiteró la importancia de respetar la integridad y la seguridad de sus tropas desplegadas, e instó a la comunidad internacional y a los gobiernos locales a condenar cualquier ataque dirigido contra personal de Naciones Unidas. La organización expresó su preocupación por la impunidad que podría prevalecer si no se logra esclarecer la emboscada.

La ONG detalló que el intercambio de disparos se mantuvo limitado al contexto de autodefensa, sin que se produjeran daños humanos en las filas de la ONU. A pesar de la gravedad de la situación, la misión enfatizó la continuidad de sus operaciones en la zona, sin informar cambios en su despliegue operativo tras el incidente.

El medio también relató que, según el comunicado difundido, el suceso reafirma las presiones y riesgos que enfrentan las misiones internacionales destinadas a mantener la paz en regiones con situaciones de seguridad frágil. Los responsables de la ONU reiteraron su compromiso para abordar de forma inmediata incidentes de esta naturaleza, manteniendo canales abiertos de comunicación con las autoridades sudanesas para coordinar acciones futuras.