Un episodio de especial cercanía entre doña Letizia y Fernando Ónega tuvo lugar en mayo de 2025, cuando ambos compartieron un abrazo emotivo durante la ceremonia de los Premios APM de Periodismo, un gesto que dejó en segundo plano el protocolo habitual y sirvió como testimonio de la amistad y el aprecio personal. De acuerdo con la información publicada por la Casa Real y citada por distintos medios, la Familia Real manifestó su pesar tras la muerte del periodista, rindiendo homenaje tanto a su trayectoria como al lazo personal que mantenía con la familia.

Según consignó la Casa Real en una publicación en Instagram, Fernando Ónega, de origen gallego, fue recordado como un “referente del mejor periodismo desde la Transición”, subrayando su legado en la profesión y el reconocimiento que cosechó a lo largo de los años. La Casa Real rememoró su trabajo con las palabras: “Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad”. El comunicado resaltó que Ónega sobresalió en todos los ámbitos del periodismo, aunque su auténtica vocación se hizo patente en la radio, a la que se refirieron como su verdadero hogar profesional.

El medio destacó también el vínculo personal que unía a Ónega con la Familia Real. El lazo se intensificó debido a la relación de doña Letizia con la hija del periodista, Sonsoles Ónega. Ambas forjaron su amistad durante su etapa profesional en CNN, consolidando una cercanía que trascendió en el plano familiar. Este contexto explica la reacción pública de la Casa Real y el manifiesto afecto expresado en sus palabras, en las que no solo se alude al profesional, sino también a la persona.

La repercusión del fallecimiento de Fernando Ónega se ha reflejado en numerosas muestras de condolencia provenientes de figuras destacadas del periodismo español. Los mensajes de afecto se multiplicaron tras conocerse la noticia, según informó la prensa nacional. El perfil de Ónega sirvió de inspiración para generaciones jóvenes de periodistas que ven en él un referente en los valores y el ejercicio del periodismo profesional. El legado de Ónega se basa no solo en sus aportes en medios escritos y audiovisuales, sino sobre todo en la influencia que tuvo sobre colegas y discípulos.

De acuerdo con los reportes de la Casa Real recogidos por distintos medios, este reconocimiento público se suma a las múltiples expresiones de estima que recibió Ónega durante su vida, en la que supo conjugar rigor profesional, inteligencia narrativa y compromiso ético con la información. El pronunciamiento de la Casa Real, además de resaltar su labor en la radio, valoró la honestidad y la ironía que caracterizaron su mirada sobre la realidad española reciente.

La reacción de la Familia Real no solo pone en relieve la importancia de la figura de Fernando Ónega en la crónica periodística nacional, sino que también marca la sintonía personal y profesional que mantenía con algunos miembros de la institución, en particular con doña Letizia. El episodio del abrazo en la entrega de premios se convirtió en una imagen ampliamente difundida que ilustra la dimensión humana que rodeó su despedida.

La trayectoria de Fernando Ónega, como subrayó la Casa Real, excedió los límites de la profesión y alcanzó un nivel de reconocimiento social que queda evidenciado en las palabras y gestos dedicados tras su fallecimiento. Esta repercusión mediática y el eco en las redes sociales reflejan la huella que deja en el periodismo español contemporáneo.