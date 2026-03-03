La F1 fleta vuelos chárter para intentar mantener el estreno de la temporada en el GP de Australia

La Fórmula 1 intenta mantener vivo el Gran Premio de Australia, que abre la temporada 2026 este fin de semana, utilizando aviones chárter para trasladar a Melbourne a cientos de miembros del Mundial de la categoría afectados por el conflicto en Oriente Medio.

Tras el caos en los viajes causado por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio, la Press Association (PA) informó de que dos aviones fletados partieron de Londres este lunes por la noche. Un avión de British Airways, que hizo escala en Singapur, y un vuelo de Air X solo en clase 'business' vía Tanzania, llevaron a Australia al personal de 10 de los 11 equipos de la parrilla, así como a los responsables de la F1, en vuelos chárter coordinados por la agencia de viajes deportiva Travel Places.

El personal afectado tiene previsto aterrizar en Melbourne este miércoles por la mañana, 48 horas antes de la sesión de entrenamientos libres en el circuito de Albert Park. Aproximadamente 2.000 personas trabajan en cada carrera de F1, y se cree que al menos una cuarta parte tenía previsto viajar a Australia a través de Doha y Dubái.

Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha obligado a cientos de empleados a cambiar de ruta o a tomar vuelos chárter. Uno de los principales equipos con sede en el Reino Unido declaró a la PA que más del 50% de su personal itinerante se había visto afectado. China, Tailandia, Corea, Japón, Estados Unidos, Singapur y Hong Kong han sido utilizados como escalas por aquellos que se apresuran a llegar a Australia.

Sin embargo, a pesar de las molestias, los responsables de la F1 confían en que la carrera de Melbourne se celebre según lo previsto. "Es un gran testimonio para este deporte que hayan sido capaces de organizarlo todo en tan poco tiempo y llevarnos al otro lado del mundo", dijo una fuente del 'paddock' en declaraciones a la PA.

Tras la carrera de este fin de semana en Albert Park, la F1 se trasladará inmediatamente a Shanghái para el Gran Premio de China. Después, el 29 de marzo tendrá lugar la carrera en Japón, antes de las dos rondas en Baréin y Arabia Saudí.

"La seguridad de todos los que forman parte de la F1 será siempre nuestra prioridad. Las tres próximas carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio, y aún faltan varias semanas para que se celebren. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes", señaló un portavoz de la F1.