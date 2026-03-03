La española Loida Zabala sueña con una medalla en el Europeo de Halterofilia Paralímpica

La halterófila española Loida Zabala acude optimista al Campeonato de Halterofilia para Personas con Discapacidad que se disputará en Tiflis, capital de Georgia del 6 al 11 de marzo, y donde sueña con poder colgarse una medalla cuatro años después de conseguir el oro continental en el mismo escenario.

La extremeña, cinco veces paralímpica y que se está tratando desde hace varios años contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2022, competirá en la categoría de 73 kg, una superior a la que compitió en el pasado Mundial, 67 kilos, y por ello tendrá que pesar como mínimo 67,100 para poder competir en la categoría siguiente e ir haciendo marca en otras categorías pensando en la clasificación de los Juegos de Los Ángeles 2028, según indican desde su departamento de prensa.

"Tenía muchas ganas de volver a disfrutar de un Campeonato de Europa. El último fue en 2022 y tengo muy buenos recuerdos cuando conseguí el oro. A día de hoy es una situación muy distinta, ahora con la medicación del cáncer tuve que subir de categoría y las compañeras no serán las mismas", advierte Zabala, que logró ser campeona europea hace cuatro años.

Sin embargo, esta situación le hace estar "incluso más motivada". "Porque ya el hecho de seguir viva es algo que valoro muchísimo y me hace sentir muy afortunada. Mi sueño es subir al podio, y algo que tengo claro, es que daré toda mi alma en la tarima", aseveró.

Por su parte, el seleccionador Óscar Sánchez cree que competir en una categoría superior le va a dar a Zabala "más opciones de clasificación a los próximos Juegos de Los Ángeles". "Los entrenamientos han ido muy muy bien y está lista para sacar su mejor versión", celebró.

Junto a la deportista extremeña estará la catalana Montse Alcoba, que competirá en la categoría de 86 kilos, mientras que problemas de salud han apartado desafortunadamente al madrileño David Sánchez de este Campeonato de Europa.