La Embajada de EEUU en Israel recalca que no puede ayudar a sus ciudadanos a "evacuar" por el conflicto

La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado este martes que no puede ayudar a sus ciudadanos en el país a "evacuar" ante el conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.

"La Embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel", ha afirmado en un comunicado, al tiempo que ha solicitado a sus ciudadanos que "haga sus propios planes de seguridad" para salir del país, en caso de considerarlo necesario.

Así, ha destacado que las autoridades israelíes han abierto una línea de autobuses hacia el paso fronterizo de Taba y ha detallado que aquellos que quieran usar esta vía deben registrarse a través de un documento de evacuación habilitado por el Ministerio de Turismo de Israel.

"La Embajada de Estados Unidos no puede hacer ninguna recomendación, a favor o en contra, de este servicio de autobuses. Si eligen usar esta vía para salir, el Gobierno de Estados Unidos no puede garantizar su seguridad", ha apuntado, al tiempo que ha recalcado que "los pasajeros que quieran cruzar a Jordania podrían coger el autobús a Eilat y seguir de forma independiente en taxi hacia el paso Isaac Rabin", conocido en Jordania como Uadi Araba.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según confirmó el lunes la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, además varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

