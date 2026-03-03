Israel bombardea Beirut por segundo día consecutivo y la sede de la cadena Al Manar, vinculada a Hezbolá

En medio del aumento de desplazamientos internos en el Líbano, al menos 29.000 residentes han abandonado sus hogares como resultado de la ofensiva militar israelí sobre la capital y el sur del país, según reportaron las autoridades libanesas. Este dato se da en un escenario de bombardeos consecutivos que han dejado más de 50 muertos y 154 heridos. En la madrugada de este martes, Israel lanzó una nueva serie de ataques sobre Beirut, centrándose en instalaciones asociadas al movimiento chií Hezbolá, así como en la sede de la cadena de televisión Al Manar, según informó el medio Europa Press.

La ofensiva fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que a través de su canal de Telegram anunciaron que habían iniciado ataques contra depósitos de armas y la sede de Hezbolá en la capital libanesa. Posteriormente, el portavoz en árabe de las FDI, Avichay Adraee, instó a todos los habitantes del sur de Beirut, con especial énfasis en la zona cercana al barrio de Haret Hreik, a evacuar el área de manera inmediata, argumentando su proximidad a “instalaciones y objetivos pertenecientes a Hezbolá, que las FDI atacarán con fuerza próximamente”. Según consignó Europa Press, Adraee compartió un mapa detallando el área afectada y recomendó alejarse al menos 300 metros de los edificios señalados, subrayando el riesgo inminente para la población civil.

La cadena de televisión Al Manar, cuya sede se encuentra en Haret Hreik, denunció que su edificio fue alcanzado por un bombardeo israelí, aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales ni daños materiales específicos. La emisora calificó el ataque como una acción del “enemigo sionista”, según relató Europa Press. El actual bombardeo marca la segunda jornada consecutiva de ataques israelíes contra la capital libanesa, desarrollándose tras una serie de proyectiles lanzados por Hezbolá contra territorio israelí. Estos disparos se produjeron como respuesta a la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en medio de bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel ocurridos desde el pasado sábado, detalló el mismo medio.

Hezbolá justificó sus acciones calificándolas de “defensivas” y sostenidas en un “derecho legítimo” tras más de un año de operaciones militares israelíes, aún cuando en noviembre de 2024 ambas partes acordaron un alto al fuego. “Durante los últimos 15 meses, la agresión israelí contra Líbano ha continuado mediante asesinatos, destrucción y todo tipo de actos criminales”, difundió el grupo a través de una nota emitida por Al Manar. Hezbolá también comunicó, según recogió Europa Press, que los intentos diplomáticos y políticos para acabar con la violencia han resultado infructuosos, reiterando que habían advertido en repetidas ocasiones que “la agresión no puede continuar sin una respuesta”. En la declaración se resaltó: “Lo que se requiere es poner fin a la agresión por todos los medios disponibles, mediante acciones decisivas y medidas efectivas”.

El desarrollo de esta nueva escalada de violencia se contextualiza en una serie de bombardeos previos por parte de Israel sobre territorio libanés, pese al cese al fuego acordado. Israel ha explicado que estos ataques buscan neutralizar actividades de Hezbolá y, por esta razón, asegura no incumplir el pacto de noviembre de 2024. Sin embargo, tanto el gobierno libanés como Hezbolá han manifestado una postura crítica ante estos operativos y los han condenado abiertamente. Naciones Unidas también se ha sumado a las denuncias, señalando la necesidad de respetar los términos del acuerdo, que exigía la retirada de combatientes y puestos militares de ambas partes en el sur de Líbano.

De acuerdo con información de Europa Press, tras ese acuerdo, Israel mantuvo cinco posiciones militares en territorio limítrofe de Líbano, lo que ha suscitado nuevas exigencias por parte de Beirut y Hezbolá para que ese despliegue finalice. La continuidad de esas posiciones ha servido de argumento para que el partido-milicia chií sostenga que la tregua fue vulnerada y que sus respuestas armadas tienen carácter reactivo ante la persistencia de “agresiones”.

El resultado inmediato de la actual campaña ofensiva israelí es el agravamiento de la situación humanitaria, con un número creciente de desplazados y víctimas civiles. Autoridades libanesas han señalado la magnitud del daño sobre la infraestructura y los servicios básicos, mientras residentes de áreas afectadas describen el temor ante la posibilidad de nuevos ataques sobre zonas residenciales y de medios de comunicación, como la sede de Al Manar. La incertidumbre sobre el futuro inmediato preocupa a la población local y tensa la relación entre ambos países, a la vez que aumenta la presión internacional sobre los actores implicados, reportó Europa Press.