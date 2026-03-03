Teherán vinculó la ofensiva al contexto de una serie de ataques aéreos recientes en la región, en los cuales, asoció la muerte de más de 500 personas y la pérdida de altos líderes, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei, con una escalada entre Estados Unidos e Israel. Según informó la cadena de radiodifusión iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria Iraní anunció durante la madrugada del martes un ataque con drones y misiles contra la base estadounidense de Sheij Isa, ubicada en Bahréin, como respuesta a dichos episodios.

De acuerdo con el parte recogido por IRIB, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ejecutó lo que describió como un "ataque masivo con drones y misiles" sobre la mencionada base militar. El comunicado detalló el uso de 20 drones y tres misiles dirigidos contra el complejo. Según la versión del CGRI, estas armas lograron alcanzar el objetivo trazado, destruyendo tanto el edificio de mando principal como el cuartel general de la base, así como provocando incendios en los tanques de combustible allí almacenados.

La acción fue enmarcada por las autoridades iraníes en la "14ª ola de la Operación Promesa Verdadera 4", señalando que forma parte de una secuencia de respuestas catalogadas como represalias ante los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes desde el sábado anterior. Dichos ataques, según publicó IRIB citando a fuentes oficiales iraníes, habrían derivado en la muerte de cientos de personas, entre los que figurarían no solo civiles sino también destacados miembros del liderazgo iraní.

El medio IRIB especificó que el blanco seleccionado, la base de Sheij Isa, representa un enclave estratégico para el despliegue de fuerzas estadounidenses en el golfo Pérsico. Las declaraciones difundidas apuntan a que la decisión de atacar el objetivo respondió tanto al carácter simbólico como operacional de la base, enmarcándose en una escalada directa en la rivalidad entre Teherán y Washington en la región.

Dando cuenta de la magnitud de la operación, el comunicado recogido por IRIB destacó que la Guardia Revolucionaria considera que el ataque cumplió plenamente con la misión designada, subrayando la destrucción de infraestructuras sensibles e instalaciones críticas en Sheij Isa. No se ofrecieron detalles inmediatos sobre víctimas o sobre la magnitud de los daños materiales aparte de la destrucción de los edificios militares y los depósitos de combustibles.

La ofensiva se inscribió dentro del incremento de tensiones en las últimas jornadas, marcado por las acciones coordinadas entre Estados Unidos e Israel que, según las cifras ofrecidas por IRIB, han causado más de 500 víctimas mortales recientes. El impacto de estos ataques, siempre según la cadena estatal iraní, incluyó la muerte del ayatolá Alí Jamenei y otros altos cargos, hecho mencionado reiteradamente en los comunicados oficiales como justificación de la respuesta militar iraní.

A lo largo del desarrollo informativo, la cobertura del IRIB enfatizó que este episodio corresponde a una fase continua de la denominada “Operación Promesa Verdadera 4”, operación que agrupa una serie de bombardeos contra posiciones consideradas estratégicas por Irán para Estados Unidos y sus aliados en la región del golfo Pérsico.

La nota publicada por la cadena IRIB reflejó también que la represalia forma parte de una política más amplia que Irán ha sostenido durante los últimos días, motivada por el incremento de presencia militar extranjera y las operaciones aéreas que han afectado directamente intereses y personalidades de alto rango en el país. La atribución del ataque se efectuó únicamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sin mención de apoyo externo en la ejecución de la ofensiva.

El medio iraní reiteró que, en su interpretación de los hechos, la acción militar constituye una respuesta proporcional y directa a la campaña de bombardeos y a las pérdidas humanas y materiales padecidas en el propio territorio iraní y en otras áreas de influencia. En los días previos, los comunicados oficiales difundidos por IRIB y otras plataformas de medios iraníes mantuvieron un relato centrado en la posibilidad de nuevas operaciones si persisten las hostilidades contra objetivos considerados vitales por la administración de Teherán.

Dado el contexto regional, la operación reportada por IRIB se inserta en un panorama de alta volatilidad y rivalidad abierta entre Irán, Estados Unidos e Israel, con implicaciones inmediatas para la estabilidad de Bahréin y otros países limítrofes. El comunicado del CGRI, reproducido por la cadena estatal, se abstuvo de especificar próximas acciones pero insistió en el derecho de Irán a responder a agresiones que, según su perspectiva, han alterado de manera grave el equilibrio de fuerzas y el panorama de seguridad en el golfo Pérsico.