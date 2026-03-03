Agencias

El presidente de Líbano afirma que la prohibición de la actividad militar de Hezbolá es "irreversible"

Joseph Aoun, jefe de Estado libanés, anunció que se implementarán nuevas medidas para frenar operaciones armadas fuera de la ley, mientras la Liga Árabe respalda la decisión y reclama el respeto del alto el fuego firmado meses atrás

Los países que integran el Quinteto, creado con el objetivo de respaldar a Líbano en la restauración de la normalidad institucional y la seguridad, recibieron un llamado del presidente Joseph Aoun para fortalecer la presión sobre Israel y detener los ataques que afectan al territorio libanés. Aoun subrayó la relevancia de la cooperación continua de este grupo, recordando los avances logrados en el pasado para superar el vacío en la Presidencia y estabilizar la situación de seguridad, según consignó el medio que proporcionó la información.

De acuerdo con lo publicado, Joseph Aoun, jefe de Estado libanés, declaró que la orden que prohíbe la actividad militar de Hezbolá representa una decisión “irreversible, soberana y no puede ser revertida” en el futuro. Aoun explicó que el Consejo de Ministros de Líbano cuenta con la autoridad para implementar este tipo de prohibiciones a operaciones armadas ajenas a la estructura legal del Estado. Informó que las fuerzas de seguridad han recibido instrucciones para ejecutar las nuevas medidas y aseguró que estas se aplicarán en todas las regiones del país.

El tema de la seguridad en Líbano se abordó con la exhortación a mantener el apoyo del comité del Quinteto en los esfuerzos hacia el restablecimiento de las instituciones constitucionales, destacando la influencia de la estabilidad regional en la situación interna. Tal como detalló la fuente original, Aoun reiteró la necesidad de soporte internacional para sostener la paz y el funcionamiento estatal en el contexto de las tensiones actuales.

La Liga Árabe, por su parte, manifestó respaldo a la reciente decisión del gobierno libanés. El secretario general del organismo, Ahmed Abul Gheit, consideró que la prohibición sobre las actividades militares y de seguridad de Hezbolá, catalogadas como ilegales, facilitará la entrega de armas que permanecen en su poder. En un comunicado emitido, la Liga Árabe condenó la intensificación de ataques israelíes alegando que constituyen un intento de aprovechar la coyuntura para vulnerar la soberanía de Líbano y perpetuar una ocupación que, según la organización, contraviene el Derecho Internacional.

En relación con la escalada militar, la Liga Árabe solicitó el retorno de todas las partes al cumplimiento estricto del acuerdo de cese de hostilidades firmado en noviembre de 2024. Según comunicó la organización, ese pacto confiere al Gobierno libanés la capacidad de tomar decisiones esenciales sobre temas de guerra y paz, excluyendo la influencia de actores externos.

El respaldo al actual Gobierno de Líbano fue manifestado con argumentos de defensa de la soberanía y del interés nacional. La Liga Árabe instó a mantenerse al margen del conflicto en desarrollo, reclamando evitar una posible escalada que responda principalmente a agendas ajenas a los intereses directos del país, según reportó el medio previamente citado.

La aprobación de la prohibición surgió después de que fuerzas israelíes llevaron a cabo una serie de bombardeos en represalia por el lanzamiento de proyectiles desde Líbano. Estos ataques respondieron, de acuerdo con la fuente original, a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Decenas de víctimas resultaron de la oleada de violencia, que motivó la reacción del Ejecutivo libanés.

Las declaraciones de Israel han insistido en que Hezbolá incrementa sus capacidades militares a mayor velocidad de lo que sus arsenales pueden ser reducidos. Por su parte, el partido-milicia chií rechazó cualquier desarme hasta que no concluyan situaciones como la ocupación israelí de territorio libanés. Representantes de Hezbolá también solicitaron que las autoridades nacionales incrementen sus esfuerzos para asegurar el respeto de Israel al alto el fuego pactado a finales de 2024, publicó la fuente.

El contexto actual refleja el entrecruzamiento de tensiones regionales y la presión internacional por limitar la acción de actores armados fuera del control estatal en Líbano. Las medidas implementadas por las autoridades libanesas encontraron tanto apoyo de entidades multilaterales como oposición por parte de Hezbolá, que condiciona futuros pasos a factores geopolíticos y de seguridad regional, según informaciones del mismo medio. Mientras tanto, se mantiene la atención sobre la evolución de la situación y el impacto de las nuevas disposiciones en la estabilidad del país.

