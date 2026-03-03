El Gobierno reitera su rechazo a la escalada nuclear tras el plan de Macron para reforzar su armamento

El ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha reiterado el rechazo de España a una escalada del armamento nuclear, después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciara un aumento de este tipo de capacidades ante las amenazas en Europa por el inicio de la guerra de Irán y el apoyo de varios socios europeos.

En una rueda de prensa en Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que la posición del Ejecutivo es "clara" y están a favor del "control y la reducción armamentística nuclear" y por tanto rechazan "mantener una escalada".

Además ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó recientemente de "error histórico" y "apuesta peligrosa" el rearme nuclear, durante la Conferencia de Seguridad celebrada en Munich (Alemania) a mediados de febrero.

Albares ha precisado que se trata de armas de "destrucción masiva sin vuelta a atrás" y por tanto España se opone a que los países europeos aumenten su potencial nuclear.

El ministro ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre las declaraciones de Macron, que en la víspera ordenó reforzar el arsenal nuclear francés y advirtió de que lo utilizará en caso de que estén en juego los "intereses vitales" de Francia.

Macron dijo que pretende desarrollar una "disuasión avanzada" en Europa y que ocho países del continente-- entre los que no está España-- ya aceptaron esta propuesta.

En este sentido, el ministro Albares ha precisado que "no hay un ofrecimiento de un paraguas (nuclear) francés para cubrir todos los países" sino que hay conversaciones sobre un comité directivo para abordar este asunto.