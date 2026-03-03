Agencias

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo, de donde vuelan ya 175 hacia Madrid

Guardar

La evacuación de los más de 30.000 españoles afectados por la escalada de violencia en Oriente Próximo por tierra y aire ya ha comenzado, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha indicado que un primer grupo de 175 vuela ya de regreso a España en un vuelo comercial.

"Ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitando entrar en más detalles "por motivos evidentes de seguridad" a la espera de que "no vayan concluyendo con éxito".

Según ha reconocido, "los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen".

Así las cosas, ha informado de que un primer grupo de 175 españoles está volando ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial y se espera que a lo largo de este martes desde Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más castigados por los ataques de represalia iraníes, puedan salir más españoles en otros vuelos vía Estambul.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Guardia Revolucionaria asegura que "las puertas del infierno se están abriendo" para EEUU e Israel

El portavoz militar Sardar Naeini amenaza con represalias “más fuertes y devastadoras” contra Washington y Tel Aviv tras la reciente ofensiva, que dejó cientos de víctimas, incluyendo al líder supremo Ali Jamenei y altos funcionarios iraníes

La Guardia Revolucionaria asegura que

Becker: "Alcaraz y Sinner tienen el potencial para igualar al 'Big 3', pero no les pondría demasiada presión"

El campeón alemán Boris Becker subraya que no se deben cargar expectativas excesivas sobre la nueva generación que lideran el murciano y el italiano, quienes, aunque talentosos, precisan tiempo para demostrar si igualarán a las figuras históricas del tenis

Becker: "Alcaraz y Sinner tienen

Morales visita en Bolivia el Museo Santa Cruz La Vieja, donde se encuentra el Salón Rosario Cordero

Durante su viaje por territorio boliviano, el presidente de Felcode y la Diputación de Cáceres rinde homenaje a Charo Cordero en un emblemático espacio cultural, impulsando así nuevas iniciativas de cooperación local junto a autoridades y organizaciones del país

Morales visita en Bolivia el

H. Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid instala el primer TAC 'Verida Spectral CT' del mundo

La nueva tecnología de Philips, dotada de inteligencia artificial, proporciona información anatómica y funcional simultáneamente, permitiendo diagnósticos avanzados con baja radiación, mayor precisión y ahorro energético, lo que beneficia a pacientes y agiliza procesos clínicos según especialistas

H. Universitario Nuestra Señora del

Aznar recuerda que se cumplen 30 años de la victoria del PP en 1996: "Un proyecto de libertad nació para España"

A tres décadas de un resultado electoral decisivo, figuras políticas y la fundación FAES insisten en que aquel cambio abrió una era de modernización, reformas estructurales y apuesta firme por la integración institucional y económica del país

Aznar recuerda que se cumplen