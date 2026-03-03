El Gobierno elige a Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco para albergar centros de incubación de empresas de la ESA

La previsión oficial indica que cada uno de los nuevos centros operará con la capacidad de incubar hasta cuatro startups a lo largo de tres años de actividad, lo que generará, según detalló el Ministerio de Ciencia, un volumen total de 36 empresas emergentes vinculadas al ámbito espacial. El objetivo es fortalecer la estructura industrial, incrementar oportunidades laborales en perfiles altamente cualificados y favorecer el traspaso de tecnología a distintos sectores de la economía. Este anuncio se suma a los esfuerzos conjuntos por potenciar el tejido empresarial vinculado a la innovación aeroespacial en distintas regiones del país.

Tal como detalló el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y el País Vasco albergarán ahora las nuevas sedes de los Centros de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC). Este martes, el ministerio informó que la selección de estas tres autonomías responde a la convocatoria impulsada en colaboración con la Agencia Espacial Española (AEE) y la ESA. Según publicó el departamento, estos centros se integran a la red estatal ya formada por sedes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El medio detalló que el proceso de selección incluyó la coordinación entre el Ministerio, la Agencia Espacial Española y la Agencia Espacial Europea, además de la necesaria cofinanciación en cada centro provincial. Los nuevos espacios se establecen con el compromiso de favorecer la creación de empresas de base tecnológica orientadas al sector espacial, dotando a los emprendedores del respaldo necesario para desarrollar sus proyectos en fases iniciales.

La ministra Diana Morant destacó durante la presentación que la iniciativa posiciona a España como referente europeo en emprendimiento espacial y responde a políticas industriales alineadas con los desafíos estratégicos definidos por la Unión Europea para el sector. Morant insistió en que la administración nacional ha redoblado su compromiso con la economía del espacio, apostando por medidas que estimulen la creación de valor, la generación de empleo estable y la competitividad internacional en innovación.

Según consignó el Ministerio de Ciencia, las startups seleccionadas accederán a una serie de recursos sin coste alguno: al menos 50 horas de asesoría estratégica orientada al desarrollo empresarial, más 20 horas específicas de apoyo técnico en cuestiones vinculadas a la tecnología espacial. Además, las empresas recibirán 10 horas adicionales dedicadas a la elaboración de estrategias de protección industrial o a la obtención de asesoría jurídica especializada. Todo ello está estructurado bajo programas que priorizan la transferencia de conocimiento y la protección del capital intelectual de las empresas, según reportó el ministerio.

El ministerio comunicó que, junto a los servicios de asesoramiento, las empresas incubadas dispondrán de acceso gratuito a oficinas o bien en condiciones preferentes respecto a los precios habituales del mercado. La política de apoyo financiero establece una financiación mínima de 60.000 euros por empresa emergente, distribuida en partes iguales: 30.000 euros procedentes del Ministerio —a través del acuerdo con la ESA— y al menos otros 30.000 euros asegurados por las entidades locales o regionales colaboradoras.

En relación a las funciones de cada uno de los centros, la cartera ministerial explicó que su actividad se enfocará tanto en la consolidación de proyectos empresariales en fases tempranas como en la proyección de estas startups dentro del ecosistema europeo espacial. Los recursos y apoyos previstos convierten a estos centros en plataformas que buscan reducir barreras para el acceso de emprendedores a la financiación y a las dinámicas de transferencia tecnológica.

El medio subrayó que la red nacional de ESA-BIC continúa bajo la coordinación y cofinanciación del Ministerio de Ciencia y la Agencia Espacial Española, en alianza con la Agencia Espacial Europea. La expansión hacia Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco amplía considerablemente el alcance territorial de estas políticas, lo que implica una cobertura geográfica mayor para nuevas ideas empresariales integradas en el sector aeroespacial.

Según información suministrada por el Ministerio, todos estos recursos y fondos están sujetos a procesos de revisión y control riguroso para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento efectivo de los objetivos de industrialización, innovación y empleo propuestos en la convocatoria. Además, la cartera de Ciencia señaló que la iniciativa fomenta una colaboración público-privada estratégica tanto en el apoyo económico como en el acompañamiento técnico, buscando fortalecer la competitividad del sector espacial español a escala europea y global.