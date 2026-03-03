El CPI prohíbe a Ucrania llevar un uniforme en los Juegos Paralímpicos por considerarlo político

Los deportistas ucranianos que compitan en los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) no podrán llevar un uniforme con el mapa del país ya que el Comité Paralímpico Internacional (CPI) lo ha considerado político.

El atuendo ceremonial mostraba el país dentro de sus fronteras de 1991, lo que incluye Crimea y los territorios actualmente ocupados por Rusia. "Según las normas del CPI para los uniformes paralímpicos, están prohibidas las letras de himnos nacionales, las palabras motivadoras, los mensajes públicos o políticos o los eslóganes que hagan referencia a la identidad nacional", declaró el martes un portavoz del comité a la agencia de noticias 'dpa'.

El mapa de un país entra dentro de esta categoría, según el organismo. "En diálogo con el Comité Paralímpico Ucraniano, se presentó una alternativa en un plazo de 24 horas, que fue aprobada por el CPI", dijo el portavoz.

De todos modos, el presidente del Comité Paralímpico Ucraniano, Valerii Sushkevych, criticó la decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI). "Era muy bonito, muy simbólico y proclamaba claramente que Ucrania existe con todos sus territorios, sin la ocupación rusa", afirmó

El dirigente añadió que la delegación, que ya anunció que no participaría en la Ceremonia de Apertura de este viernes 6 de marzo por el visto bueno del CPI a que varios deportistas rusos y bielorrusos puedan participar bajo sus banderas, se vio obligada a apresurarse en el último momento para confeccionar nuevos uniformes antes del inicio de los Juegos Paralímpicos el viernes.

En este sentido, el piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych, que no pudo competir en los pasados Juegos Olímpicos por su negativa a hacerlo sin el casco homenaje a deportistas de su país fallecidos por la invasión rusa, calificó la decisión del IPC de "vergonzosa". "Además de la guerra con Rusia, los ucranianos también tienen que luchar constantemente por sus derechos en los escenarios deportivos internacionales", escribió en 'Instagram'.