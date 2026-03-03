El BCE advierte del riesgo de aumento sustancial de la inflación ante un conflicto prolongado en Irán

Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, indicó que la eurozona podría afrontar presiones significativas sobre los precios y un debilitamiento de la actividad económica si se produjera un descenso prolongado en el suministro energético derivado de un conflicto en Oriente Próximo. De acuerdo con Financial Times, Lane expuso que el BCE contempla como uno de los principales riesgos la posibilidad de una escalada en la región, especialmente ante el escenario de un conflicto prolongado en Irán, que podría derivar en una crisis energética para Europa.

Según la información publicada por Financial Times, Lane explicó que los análisis realizados por el Banco Central Europeo anticipan "un aumento sustancial de la inflación impulsada por la energía" en caso de que el suministro energético sufra una caída persistente debido a una escalada bélica. Además, advirtió que esta situación llevaría aparejada una fuerte reducción de la producción en los países de la eurozona, incrementando las dificultades económicas más allá del encarecimiento de los precios.

El medio británico detalló que, para el BCE, una interrupción duradera en el abastecimiento de energía afectaría tanto la inflación como la capacidad de producción industrial y comercial en la zona euro. Lane recalcó que el impacto sobre la inflación se manifestaría sobre todo en el corto plazo, con una presión inmediata al alza en los precios de la energía, lo que podría repercutir rápidamente en otros sectores.

Además, el economista jefe del BCE mencionó que la crisis podría intensificarse si la evolución del conflicto contribuye a una mayor percepción de riesgo entre los inversores en los mercados financieros. Tal como publicó Financial Times, Lane señaló que una revalorización del riesgo en los mercados tendría el potencial de amplificar los efectos negativos sobre la economía de la eurozona, al actuar como un canal adicional de transmisión de inestabilidad.

El BCE también valoró que el grado de impacto estaría determinado por la intensidad y la persistencia del conflicto. Lane manifestó, según Financial Times, que la magnitud de los efectos sobre la inflación y la economía dependería tanto de la extensión como de la duración de la crisis en Oriente Próximo. Por esa razón, el BCE planea mantener una observación constante sobre los acontecimientos en la región y sus posibles repercusiones para el suministro energético europeo.

Entre las advertencias realizadas, el economista del BCE subrayó que, en la zona euro, los precios de la energía tienen un efecto directo y rápido sobre la inflación, lo cual agrava los desafíos económicos en periodos de tensión geopolítica. El regulador europeo ha identificado estos riesgos en diversos escenarios previos y ha reforzado la necesidad de vigilancia ante posibles escaladas del conflicto que puedan impactar en el mercado energético.

Ante la volatilidad del contexto internacional, Financial Times señaló que el BCE permanece atento a las señales que puedan anticipar cambios en la estabilidad financiera y en las perspectivas inflacionarias. Las declaraciones de Lane ponen de manifiesto el vínculo entre la evolución del conflicto en Oriente Próximo y el desempeño económico de la eurozona, en particular por la dependencia del bloque respecto a las importaciones de energía.

La institución europea sigue evaluando escenarios alternativos ante la posibilidad de interrupciones en el abastecimiento energético, con un enfoque en la prevención y la mitigación de riesgos inflacionarios. Según informó Financial Times, Lane reiteró la importancia de adaptar las respuestas económicas en función de la evolución del conflicto y de sus consecuencias para los mercados internacionales y para la economía real dentro de Europa.