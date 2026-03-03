Comienza un proyecto piloto para desplegar la receta electrónica de los trabajadores cubiertos de cinco mutuas

La implementación de la receta electrónica en el ámbito de la gestión farmacéutica comenzará inicialmente en seis provincias españolas, afectando potencialmente a más de 12 millones de trabajadores con cobertura en mutuas, según detalló el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. De acuerdo con la entidad, la iniciativa constituye la primera fase de un proyecto piloto en colaboración con cinco mutuas: Asepeyo, Fraternidad-Muprespa, Fremap, Mutua Universal y Mutualia, con el objetivo de optimizar la dispensación de medicamentos en casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Tal como publicó el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el despliegue inicial tendrá lugar en Albacete con Asepeyo, Baleares con Fraternidad-Muprespa, Las Palmas y Tenerife con Fremap, Asturias con Mutua Universal y Álava con Mutualia. Esta fase piloto forma parte de los convenios firmados durante 2025 entre el Consejo General y dichas mutuas, acuerdos que establecen las condiciones de dispensación y financiación de medicamentos, productos sanitarios y otros insumos prescritos bajo la cobertura de estas entidades. Los convenios tendrán vigencia de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de otros cuatro años más.

El medio indicó que el avance ligado a la receta electrónica se presenta como un paso relevante para fortalecer la gestión y trazabilidad de los tratamientos farmacológicos suministrados a empleados integrados en las mutuas tras sufrir accidentes de trabajo o enfermedades derivadas de su actividad profesional. Según consignó el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, el sistema permitirá que las farmacias gestionen las prescripciones electrónicas a través de la plataforma ‘Nodofarma’, dedicada a la integración de estos datos dentro de los programas informáticos de las farmacias, lo que facilitará la dispensación y garantizará la interoperabilidad entre las mutuas y los establecimientos farmacéuticos.

El alcance previsto de esta medida abarca a 12.221.000 trabajadores asegurados por las cinco mutuas a nivel nacional. El impacto del piloto se evaluará en las seis provincias designadas antes de proceder al despliegue gradual en otras regiones, conforme se activen los convenios existentes entre el Consejo General y las mutuas participantes, según reportó el propio Consejo General.

La secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez, expresó que los acuerdos alcanzados reconocen la mejora en el acceso a la atención farmacéutica para los empleados protegidos por las mutuas. Martínez señaló lo siguiente: “Poner la receta electrónica a disposición de los trabajadores protegidos por estas cinco mutuas supondrá un plus de seguridad y trazabilidad de los tratamientos dispensados a este colectivo a la vez que garantizará el acceso y la validez de las prescripciones electrónicas”. Por otro lado, la secretaria general puntualizó que esta iniciativa responde al compromiso de la organización farmacéutica colegial por reforzar la labor asistencial de las farmacias, a través de herramientas digitales diseñadas para asegurar la continuidad y coordinación de la atención sanitaria ofrecida a los pacientes.

De acuerdo con el medio, el sistema contempla el uso de receta tanto en formato papel como en formato digital, aunque se prevé que la digitalización progresiva de las prescripciones aumente la eficiencia y reduzca los tiempos de espera en la entrega de tratamientos. Con la conexión a ‘Nodofarma’, los farmacéuticos podrán acceder a la información relevante para dispensar los medicamentos de manera segura, garantizando la actualización y registro inmediato de las prescripciones así como el control riguroso sobre los tratamientos recetados bajo cobertura de mutuas.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos remarcó que el despliegue de esta herramienta digital constituye el inicio de un proceso ampliamente destinado a garantizar la incorporación generalizada de la receta electrónica en todo el territorio nacional para los beneficiarios de estas entidades. Tras la fase piloto en las seis provincias seleccionadas, se planifica extender la iniciativa al resto de demarcaciones en función del progreso de la interoperabilidad y la formalización de los convenios necesarios.

El medio explicó que la puesta en marcha de la receta electrónica exclusiva para empleados con cobertura se orienta a mejorar la coordinación con los profesionales de la salud implicados en el tratamiento de las lesiones o enfermedades derivadas del entorno laboral, al tiempo que facilita el acceso a los medicamentos necesarios bajo las disposiciones establecidas por las mutuas colaboradoras.