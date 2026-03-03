Cayetano Rivera, reproche a la prensa tras el paso de Tamara Gorro por el hospital

A raíz del proceso de recuperación médica que afronta Tamara Gorro en Madrid por un problema de salud cuya gravedad podría requerir cirugía, su pareja Cayetano Rivera volvió a su rutina habitual en Andalucía, donde retomó actividades cotidianas tras una estancia juntos en Sevilla. Según publicó el medio, mientras Tamara continúa con reposo y sin detallar la naturaleza exacta de su dolencia, sí trascendió que los últimos resultados médicos no fueron favorables, lo que dejó abierta la posibilidad de una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información recogida por la prensa en estos días, Tamara Gorro y Cayetano Rivera habían regresado recientemente de unas vacaciones en Dubái y Maldivas, viaje durante el cual documentaron parte de su estancia mediante fotos y publicaciones en redes sociales. Una vez concluidas las vacaciones, ambos compartieron un fin de semana en Sevilla. Tamara, después, se trasladó a Madrid para acompañar a sus hijos y atender su cuadro médico, manteniendo reservas sobre los detalles específicos de los síntomas y el diagnóstico.

Según consignó el medio que siguió los desplazamientos del torero durante la ausencia de Tamara, Cayetano Rivera fue visto en zonas próximas a su domicilio andaluz realizando tareas del día a día. Interrogado por reporteros sobre el estado de su relación, Rivera insistió en que entre ambos “todo bien”, sin explayarse, y reiteró con énfasis que el conflicto bélico reciente entre Estados Unidos, Israel e Irán no les habían afectado durante su paso por Dubái. El torero subrayó: “menos mal, menos mal”, dado que el cierre del espacio aéreo del emirato impidió el retorno a decenas de españoles, los cuales permanecen allí.

A la pregunta de si la presión mediática podría estar influyendo en la salud de Tamara Gorro, Cayetano Rivera respondió dirigiéndose a los periodistas con ironía: “¿La presión vuestra dices?”, antes de terminar la conversación cerrando la puerta del automóvil. Así lo reportó el medio de comunicación que presenció el intercambio, el cual destacó además que Cayetano mantuvo la discreción habitual y evitó pronunciarse acerca de la exposición pública actual de su relación.

La situación clínica de Tamara Gorro continúa siendo un tema de interés, debido al carácter público de su actividad en redes y su relación con personalidades del ámbito deportivo y mediático. La influencer compartió que, pese a guardar reposo absoluto durante varios días, las pruebas médicas arrojaron resultados no esperados, pero optó por no revelar más detalles sobre su evolución ni el eventual procedimiento quirúrgico.

Cayetano Rivera, por su parte, no especificó la naturaleza de su vínculo público con Tamara, ni hizo comentarios sobre declaraciones recientes en las que ella lo calificó positivamente en redes sociales. El torero, según reiteró el medio de comunicación que lo abordó, decidió mantener un perfil bajo ante la creciente atención lograda por la pareja en las últimas semanas desde que se hizo pública su relación.

Las imágenes difundidas por la prensa muestran a Rivera integrando las tareas cotidianas de su hogar en Andalucía, estableciendo contraste con la estancia de Tamara Gorro en Madrid, donde permanece centrada en el cuidado de sus hijos y en afrontar su recuperación médica. El medio destacó la ausencia de información detallada acerca de la causa y evolución del estado de salud de la influencer, más allá de su admisión de que los exámenes no cumplieron con las expectativas y el comentario sobre una posible cirugía.

El seguimiento mediático sobre la pareja se intensificó luego del viaje por Dubái y Maldivas, y se vio amplificado tanto por publicaciones personales en redes como por la cobertura de la prensa especializada en celebridades y figuras públicas. El tratamiento reservado de Cayetano Rivera ante preguntas directas sobre la relación y su malestar evidenciado en la interacción con los periodistas, según detalló el medio, plantean el impacto de la exposición pública sobre la dinámica personal de ambos.

Mientras tanto, el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la situación hospitalaria de Tamara Gorro y la respuesta de su entorno más cercano continúan generando atención, en tanto que tanto ella como Cayetano Rivera optan por compartir información parcial acerca de su vida privada, y evitan profundizar respecto a aspectos médicos, decisiones familiares u opiniones respecto al canal mediático por el que trascienden sus noticias personales.