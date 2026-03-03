Agencias

Cartagena y Ecuador estrechan lazos de cara a la próxima edición de La Mar de Músicas

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha mantenido un encuentro institucional con la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, con el objetivo de formalizar la participación del país andino como protagonista de la próxima edición de La Mar de Músicas, según ha informado el Ayuntamiento.

Esta reunión supone un "paso definitivo" en la organización de un festival que, tras 31 años de historia, se ha consolidado "como uno de los grandes escaparates culturales del Mediterráneo y un motor para la proyección turística internacional del municipio".

Durante el encuentro, Arroyo ha destacado el valor de Ecuador como una elección inmejorable para esta edición tan especial. "Estamos preparando una edición de La Mar de Músicas muy especial con el país invitado, Ecuador. Son ya 31 años de este festival internacional que nos ayuda a descubrir mucho mejor la cultura de los países invitados y, desde luego, no podía ser mejor elegido", ha señalado la regidora.

Arroyo, que ha estado acompañada del director general de Cultura y del festival, Eugenio González, ha insistido en la importancia del "desembarco" de la cultura ecuatoriana que inundará Cartagena con actividades de música, literatura, arte y cine.

Por su parte, la embajadora Wilma Andrade ha agradecido la invitación oficial y ha destacado que este proceso de colaboración se viene fraguando desde el año anterior.

"Agradecemos esta invitación porque va a permitir visibilizar a nuestro país, su cultura, su identidad y su música. Esperamos que sea también un espacio de integración para los ecuatorianos que radican en Cartagena. Todos están invitados a ser parte de este maravilloso evento", ha manifestado la representante diplomática.

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en el arraigo de la comunidad ecuatoriana en Cartagena y en la Región de Murcia, siendo la segunda más importante en número de población inmigrante.

Arroyo ha subrayado que el festival "servirá como un espacio de convivencia para que este colectivo, plenamente integrado en la sociedad cartagenera, participe activamente en la programación y se sienta protagonista de este gran evento cultural que trasciende las fronteras nacionales".

En este sentido, ambas instituciones han acordado que este hermanamiento trascienda las fechas del festival, y que el desarrollo de actividades se lleve a cabo durante todo el año para reconocer y poner en valor las tradiciones y la riqueza cultural de la comunidad ecuatoriana.

