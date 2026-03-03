Bruselas reúne el jueves por primera vez al panel que estudiará cómo limitar el acceso de menores a redes sociales

La experiencia de Australia en la restricción del acceso de menores a plataformas digitales ha captado la atención de la Unión Europea, que estudia posibles vías para fortalecer las medidas de protección infantil frente a los riesgos del entorno digital. En este contexto, autoridades comunitarias exploran distintas alternativas para regular la presencia de los menores en las redes sociales, en respuesta al creciente interés de múltiples gobiernos nacionales por incrementar el control sobre la protección online de la infancia. Según informó la Comisión Europea, el jueves tendrá lugar en Bruselas la primera reunión del panel de expertos encargado de analizar y proponer recomendaciones destinadas a mejorar la seguridad de los menores en internet, un encuentro presidido por Ursula von der Leyen.

Tal como publicó el medio, este grupo de expertos surge a partir de la preocupación manifestada por diferentes gobiernos, como Francia y España, que han planteado la necesidad de restringir el acceso de los menores a las redes sociales mediante la imposición de una edad mínima. La Comisión Europea ha decidido abordar la propuesta de manera prudente debido a los desafíos que supone implementar este tipo de regulaciones a escala continental. Según detalló Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica de la Comisión Europea, el objetivo principal radica en elaborar recomendaciones detalladas que serán remitidas al Colegio de Comisarios antes del verano.

En la actualidad, la Unión Europea ya cuenta con legislación vigente para regular el entorno digital, destacando la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esta normativa ha servido de base legal para que Bruselas inicie procedimientos contra grandes plataformas como TikTok e Instagram, en casos donde se detecten incumplimientos. El medio reportó que, pese a estos avances, distintos países han optado por desarrollar leyes específicas a nivel nacional que establecen una edad mínima para acceder a las redes sociales, una dinámica que la Comisión Europea ve con buenos ojos siempre que no se impongan nuevas obligaciones a las plataformas de gran tamaño más allá de lo que estipula la DSA, ya que esa responsabilidad corresponde únicamente al órgano comunitario.

Entre los proyectos en curso destaca un piloto lanzado por la Comisión Europea en colaboración con varios Estados miembros, incluido España, que busca implementar un sistema paneuropeo de verificación de edad para usuarios que accedan a redes sociales a través de dispositivos móviles u otras plataformas. Durante los últimos meses, esta herramienta ha sido probada con el objetivo de adaptar la tecnología a las particularidades normativas y técnicas de cada país participante. Según consignó la Comisión, la aplicación correspondiente estará disponible en las tiendas de aplicaciones a partir de marzo, aunque su uso no será obligatorio en toda la Unión Europea hasta finales de año.

A partir de ese momento, se exigirá que las plataformas dispongan de un mecanismo con la capacidad de comprobar la edad real de los usuarios. De acuerdo con las directrices europeas, no será indispensable utilizar la versión oficial desarrollada por la Comisión, siempre que las plataformas puedan acreditar que sus soluciones alternativas ofrecen garantías equiparables para el cumplimiento de las normativas vigentes tanto a nivel nacional como europeo.

La presidenta de la Comisión Europea ya se había referido en septiembre pasado a la posibilidad de imponer límites para que los menores accedan a las redes sociales, haciendo referencia explícita a la cautela necesaria para establecer tanto el método como la edad apropiada, tras realizar consultas con los gobiernos, expertos, familias y representantes de la sociedad civil. “Son los progenitores y no los algoritmos quienes deben educar a nuestros hijos”, expresó entonces Ursula von der Leyen, insistiendo en la importancia de considerar modelos internacionales como el australiano.

Según publicó la Comisión Europea, la determinación de la edad mínima para el acceso a plataformas digitales permanece en manos de cada Estado miembro. A pesar de la existencia de un marco legislativo común, los diferentes países de la UE mantienen la potestad de adaptar y aplicar estas regulaciones en función de sus prioridades y contextos nacionales.

El incremento del interés de los gobiernos nacionales para legislar sobre el acceso de menores a redes sociales coincide con el desarrollo acelerado de nuevas plataformas y la expansión de los contenidos dirigidos a audiencias jóvenes. En este panorama, la adopción de herramientas tecnológicas para la verificación de edad y la coordinación de políticas a nivel europeo constituyen los ejes fundamentales del debate actual, según los datos publicados por la Comisión Europea.

La agenda del panel de expertos prevé futuros encuentros, cuyo calendario todavía no ha sido definido. El propósito declarado consiste en presentar antes del verano recomendaciones concretas que incluyan aspectos como el funcionamiento de los sistemas de verificación de edad, la experiencia de otros países y la armonización de las normativas de protección infantil en el entorno digital europeo, de acuerdo con lo reportado por las autoridades comunitarias.