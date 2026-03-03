AMP. Rodrygo Goes se rompe el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha

El Real Madrid tendrá que afrontar el resto de la temporada sin contar con uno de sus principales delanteros, después de que Rodrygo Goes, tras ser sometido a pruebas médicas, recibió un diagnóstico que lo obligará a permanecer alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente diez meses. El propio club blanco confirmó que el atacante paulista presenta una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del menisco externo de la pierna derecha, quedando descartada no solo su participación en el resto de la liga, sino también su presencia en el próximo Mundial, previsto para celebrarse entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año con la selección de Brasil.

Según informó el Real Madrid a través de un comunicado oficial, los Servicios Médicos del club detectaron las mencionadas lesiones en la rodilla derecha del futbolista luego de una serie de exámenes realizados tras el partido frente al Getafe CF. Rodrygo, quien cuenta con 25 años, habría enfrentado a los azulones el lunes en el Estadio Santiago Bernabéu, reapareciendo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports después de cinco partidos sin participación debido a una lesión muscular y a una sanción impuesta durante el playoff de la Champions League ante el SL Benfica.

Tal como detalló el medio, el atacante brasileño ingresó al terreno de juego en el minuto 55, durante la segunda mitad del compromiso. El retorno de Rodrygo sucedió después de una ausencia notable y, poco tiempo después de su entrada, tuvo lugar la jugada que marcaría el partido y su futuro inmediato. En una disputa en la banda contra el conjunto visitante, el futbolista cayó al suelo, lo que resultó en una postura anómala de su rodilla derecha. Aunque las imágenes y la reacción inicial del jugador transmitieron señales de molestia, Rodrygo optó por continuar en el partido y completó los restantes minutos.

De acuerdo con lo consignado por diversas plataformas de noticias, la gravedad de su lesión se confirmó tras la evaluación exhaustiva practicada por el equipo médico merengue. El parte médico establece que Rodrygo padece dos lesiones simultáneas: la rotura del ligamento cruzado anterior y una afectación en el menisco externo. Esta situación representa una de las lesiones más complejas y largas en tiempo de recuperación dentro del fútbol profesional, circunstancia que lo aparta de la actividad competitiva tanto en el club como en su selección nacional.

El delantero, que estaba llamado a formar parte fundamental de la ofensiva del Real Madrid y a defender los colores de Brasil en su segunda Copa del Mundo, no podrá disputar el resto de la presente campaña ni el torneo internacional de selecciones. Su baja representa un golpe significativo para la plantilla dirigida por el club madrileño, así como para la selección brasileña, que planificaba contar con su experiencia y proyección en el Mundial de 2025.

El incidente, ocurrido en una fase crucial de la temporada, resalta la dureza de la competición y los riesgos físicos que asumen los futbolistas de élite. Los especialistas del equipo médico blanco calcularon que Rodrygo deberá permanecer fuera de los terrenos de juego entre nueve y diez meses, periodo que compromete totalmente su disponibilidad tanto a nivel de clubes como en el compromiso internacional.

El club, en su comunicado, no precisó detalles adicionales sobre el tipo de intervención quirúrgica ni sobre el plan de recuperación. La afectación del ligamento cruzado anterior y del menisco suele requerir tratamiento quirúrgico y una prolongada rehabilitación, con evaluaciones periódicas para supervisar la evolución del tejido lesionado y el retorno progresivo a la actividad física.

El Real Madrid y la Confederación Brasileña de Fútbol, según informaron las agencias consultadas, habrían iniciado la coordinación para apoyar al jugador durante el proceso de recuperación y adaptar sus calendarios ante la imposibilidad de contar con sus servicios hasta mediados de la próxima temporada, al menos.

La ausencia de Rodrygo deja un vacío relevante en la plantilla madridista, que tendrá que ajustar su esquema ofensivo. Asimismo, el seleccionador de Brasil se ve obligado a modificar sus planes de cara al Mundial, reconfigurando la convocatoria y la estrategia prevista para afrontar la cita internacional.

El futbolista paulista, que había estado fuera previamente por otros problemas físicos, enfrenta ahora el desafío de superar una de las lesiones más severas en el deporte, cuyo proceso de recuperación demanda disciplina y seguimiento especializado.

El partido contra Getafe, que marcó su regreso tras una breve inactividad, terminó representando el comienzo de una nueva y prolongada etapa alejado de la competición, según consignó el Real Madrid en su informe sobre el estado de salud del atacante.