Xavier Vilajoana entrega 1.621 firmas y no podrá presentarse a las elecciones del Barça

El aspirante, tras reunir apoyos insuficientes frente al mínimo exigido, expresó su gratitud al grupo de simpatizantes e instó a la comunidad azulgrana a participar masivamente, subrayando la importancia de la transparencia y la renovación en la institución

La falta de acuerdos entre las distintas precandidaturas dejó a Xavier Vilajoana, aspirante a la presidencia del FC Barcelona, con sensaciones encontradas durante el acto de entrega de firmas, donde expresó que intentó alcanzar consensos que beneficiaran al club. Tal como publicó el medio original, Vilajoana compareció este lunes después de presentar un total de 1.621 avales, cantidad que no alcanza el mínimo exigido de 2.337 apoyos para continuar en la pugna electoral prevista para el 15 de marzo.

Según consignó la fuente, Vilajoana dirigió un mensaje de gratitud a quienes respaldaron su precandidatura, agradeciendo a los socios y socias que firmaron y depositaron su confianza en su proyecto. El precandidato enfatizó la importancia de la transparencia en todo el proceso, asegurando que su responsabilidad reside en entregar todas las firmas recogidas con claridad y sin reservas. "Nosotros no nos escondemos, somos transparentes", puntualizó, en una manifestación de compromiso con la integridad institucional.

En su intervención, Vilajoana subrayó la necesidad de proteger el proceso electoral, solicitando a todas las partes evitar disputas y controversias entre las distintas candidaturas. Pidió a la comunidad blaugrana que mantenga el respeto al desarrollo de las elecciones, sin importar la opinión sobre la organización del proceso ni el número de avales reunidos por cada aspirante. "Entre todos y todas debemos proteger y asumir el compromiso de no ensuciar el proceso electoral de nuestro club, nos guste más o menos cómo esté organizado, tengamos más o menos firmas", sostuvo, según informó la fuente.

Durante la campaña de recogida de firmas, Vilajoana percibió, de acuerdo con sus declaraciones recogidas por el medio original, una voluntad real de cambio dentro de la masa social azulgrana. Manifestó que, tras varios meses de diálogo cotidiano con asociados del club, constató ese sentimiento, el cual considera que podría transformarse en una mayoría si hay una alta participación en la votación. “Hoy más que nunca estoy convencido de la necesidad de un cambio de liderazgo en nuestro club. Llevamos meses hablando cada día con socios y socias que nos han trasladado su voluntad de cambio. Esta voluntad es real y puede ser mayoritaria si la gente se moviliza", afirmó.

El precandidato, en línea con estos planteamientos y según reportó la fuente, reiteró su llamado a que la ciudadanía barcelonista se movilice en las urnas, dejando claro que el cambio institucional solo será factible mediante la participación activa de todos. Expresó: "Y este sigue siendo mi llamamiento: que la gente se movilice, que nadie dé el cambio por imposible. El cambio es posible, solo necesitamos que los socios y socias vayamos a votar el próximo 15 de marzo por un cambio de modelo y liderazgo".

Finalmente, Vilajoana reconoció que el resultado alcanzado en la recolecta de firmas le genera una sensación agridulce al no haber podido lograr entendimientos con otros aspirantes por el bienestar común del FC Barcelona. Explicó que, aunque realizó intentos de acercamiento, estos no llegaron a buen puerto, y cerró su intervención resaltando el esfuerzo colectivo y la vocación de seguir apostando por la transparencia y la renovación dentro de la entidad, según reportó el medio original.

