Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo

Von der Leyen destacó las comunicaciones que durante el fin de semana mantuvo con nueve líderes de la región de Oriente Próximo y con representantes europeos, en medio de un contexto que calificó de “volátil” tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. A partir de este intercambio, la presidenta de la Comisión Europea advirtió que la Unión Europea debe prepararse frente a las repercusiones que pueden derivarse de estos acontecimientos recientes, marcados por la escalada de ataques y el incremento de tensiones en la zona. Según consignó Europa Press, Von der Leyen señaló que estos hechos han tenido un impacto directo en diversos ámbitos y exigió una respuesta clara y coordinada de los países europeos.

En su intervención ante la prensa en Bruselas, minutos antes de una reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios convocada para abordar cuestiones de seguridad, Von der Leyen puntualizó que “desde la energía hasta lo nuclear, desde el transporte hasta la defensa, desde la migración hasta la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias derivadas de estos recientes acontecimientos”. La ofensiva militar combinada entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní provocó la muerte de más de 550 personas, cifra que engloba tanto a combatientes como a civiles, según publicó Europa Press. Además, la respuesta del gobierno iraní, incluida la ejecución de ataques por parte de sus aliados, provocó nuevas preocupaciones en diversas capitales europeas.

Durante la rueda de prensa, la jefa del Ejecutivo comunitario subrayó el carácter preocupante de los sucesos, identificando como prioritario “trabajar con firmeza” para frenar la escalada y evitar que el conflicto se extienda más allá de sus fronteras actuales. Von der Leyen mencionó específicamente una serie de episodios que han agravado la situación, tales como el ataque con drones contra una base aérea británica en Chipre y un atentado contra una instalación petrolera de Saudi Aramco. Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea afirmó: “Condeno en los términos más enérgicos estos ataques imprudentes e indiscriminados por parte de Irán y sus aliados contra territorios soberanos en toda la región”.

Europa Press detalló que Von der Leyen, de nacionalidad alemana, hizo referencia al impacto que estos acontecimientos pueden tener tanto en las economías como en la estabilidad política de los países del entorno europeo. Asimismo, la líder de la Comisión expresó apoyo al pueblo iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, declarando que “hay que renovar la esperanza para el pueblo oprimido” de Irán y defender “su derecho a determinar su propio futuro”.

Sobre la vía de resolución del conflicto, Von der Leyen insistió en que la única solución duradera en la región es “diplomática”, lo que requiere “una transición creíble” en las estructuras de poder iraníes y “el cese definitivo de los programas nuclear y balístico” de Teherán. De acuerdo con Europa Press, la mandataria volvió a remarcar la importancia de resguardar la estabilidad en todo Oriente Próximo, aludiendo a los riesgos que una intensificación del conflicto supondría para la seguridad europea.

En la comparecencia en Bruselas, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, también manifestó la preocupación de su gobierno por la escalada del conflicto y llamó a “todas las partes” implicadas a moderar las tensiones y priorizar la protección de la población civil. Parmelin indicó que Suiza permanece dispuesta a colaborar como mediador y a facilitar la desescalada si las circunstancias lo requieren. Según detalló Europa Press, el presidente suizo señaló que ha sostenido conversaciones con varias autoridades de Oriente Próximo durante las horas previas, aportando detalles sobre la diplomacia activa que su país mantiene en la región.

Al final de la comparecencia, Von der Leyen y Parmelin firmaron algunos acuerdos bilaterales para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Suiza en un contexto marcado por la inestabilidad regional. El evento reflejó el interés de la Comisión Europea y del gobierno suizo en coordinar esfuerzos frente a los retos derivados de la coyuntura en Oriente Próximo y en reforzar la cooperación en materia de seguridad, defensa, energía y movilidad.