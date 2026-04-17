Agencias

Las dos jugadoras iraníes que solicitaron asilo en Australia agradecen el apoyo del Gobierno

Guardar
Imagen YDCLMX6AVVAONOO2ORPUBF4PVU

Las dos futbolistas de la selección femenina de Irán que solicitaron asilo en Australia, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, han agradecido al Gobierno federal y a quienes les han acogido el apoyo que han recibido.

"Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno australiano, y en particular al ministro del Interior, Tony Burke, por concedernos protección humanitaria y un refugio seguro en este hermoso país", afirmaron las dos jugadoras en un comunicado conjunto citado por la cadena australiana ABC este viernes.

"La compasión y el apoyo que se nos han mostrado durante este momento tan difícil nos han dado esperanza en un futuro en el que podamos vivir y competir con seguridad", añadieron.

Pasandideh y Ramezanisadeh formaban parte de la selección que compitió en la Copa de Asia femenina celebrada en Australia en el mes de marzo, mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques contra Irán.

Las jugadoras organizaron una protesta y no entonaron el himno nacional de su país antes del partido contra Corea del Sur, y existía preocupación por su seguridad al regresar a casa.

"Somos deportistas de élite, y nuestro sueño sigue siendo continuar nuestras carreras deportivas aquí en Australia. Sin embargo, aún no estamos preparadas para hablar públicamente sobre nuestras experiencias. Pedimos respetuosamente a los medios de comunicación privacidad y espacio en estos momentos. No haremos más comentarios ni concederemos entrevistas en un futuro inmediato", señalaron.

Ambas jugadoras fueron acogidas por el club de la A-League Brisbane Roar y están entrenando con la plantilla durante su estancia en Australia. En un principio, se concedieron visados humanitarios a siete miembros del equipo, incluida una asistente de la selección, pero cinco retiraron sus solicitudes de asilo y regresaron a Irán.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los transportistas urgen al Gobierno y Bruselas a aprobar ya ayudas directas por el alza del carburante

Los transportistas urgen al Gobierno y Bruselas a aprobar ya ayudas directas por el alza del carburante

Sídney redescubre bajo sus aguas el valle aborigen que precedió a su icónica bahía

Infobae

Uber eleva su peso en Delivery Hero tras comprar a Prosus un 4,5% del dueño de Glovo por 271 millones

Uber eleva su peso en Delivery Hero tras comprar a Prosus un 4,5% del dueño de Glovo por 271 millones

Kenia reduce a la mitad el IVA sobre el combustible frente al impacto de la guerra en Irán

Infobae

Manuel Valdivia presenta su primera novela, 'Querer o no querer', sobre memoria, familia y salud mental en la posguerra

Manuel Valdivia presenta su primera novela, 'Querer o no querer', sobre memoria, familia y salud mental en la posguerra