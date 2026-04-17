Agencias

El BNG exige al Gobierno incluir los saharauis en el proceso de regulación: "Es una cuestión de justicia"

Guardar
Imagen PKQ7P6E4AJAMNFLEH5J3WMJ3WQ

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas de urgencia en el Congreso para exigir al Gobierno la modificación del Real Decreto 316/2026 para incluir a las personas apátridas --en su mayor parte saharauis-- en el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado en el último Consejo de Ministros, por "una cuestión de justicia".

Así lo ha dado a conocer este viernes la formación nacionalista, que cree que la nueva regulación implica "un avance al garantizar el acceso en igualdad a servicios públicos básicos para millares de personas migrantes". Sin embargo, denuncia que la "exclusión explícita" de las personas apátridas deja fuera precisamente a uno de los colectivos más vulnerables.

"No tiene sentido que el Gobierno alegue una supuesta situación de regularidad de las personas solicitantes de reconocimiento del estatuto de apátrida cuando, en la práctica, no pueden trabajar ni acceder a derechos básicos mientras no se resuelve su expediente", ha afirmado Rego.

En este sentido, el diputado del BNG considera la medida "injusta y discriminatoria", al tiempo que recuerda la responsabilidad histórica del Estado español con el pueblo saharaui.

Rego ha insistido en la necesidad de que "el Ejecutivo rectifique de inmediato esta exclusión y garantice que las personas saharauis, con la condición legal de apátridas, puedan acceder al proceso de regularización extraordinaria en igualdad de condiciones que el resto de personas migrantes".

"El Gobierno debe rectificar el Real Decreto 316/2026 para permitir el acceso al proceso de regularización extraordinaria de las personas apátridas, facilitando así la regularización de las personas saharauis residentes en el Estado español", ha exigido el diputado nacionalista.

Asimismo, urge el Gobierno a avanzar en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, con las resoluciones de las Naciones Unidas, e impulsar la labor de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para hacer posible la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

Finalmente, el diputado del BNG ha subrayado que esta rectificación es "una cuestión de justicia y de cumplimiento de los Derechos Humanos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las dos jugadoras iraníes que solicitaron asilo en Australia agradecen el apoyo del Gobierno

Las dos jugadoras iraníes que solicitaron asilo en Australia agradecen el apoyo del Gobierno

Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y Juan Ignacio Alonso, Medallas de Honor 2026 de la SGAE

Manolo García, Cristina Hoyos, Alberto Rodríguez y Juan Ignacio Alonso, Medallas de Honor 2026 de la SGAE

El doctor Diego González Rivas lidera una "compleja" cirugía para extirpar un tumor gigante de 1,3 kilos

El doctor Diego González Rivas lidera una "compleja" cirugía para extirpar un tumor gigante de 1,3 kilos

Corea del Sur comienza a transportar crudo desde el mar Rojo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

Corea del Sur comienza a transportar crudo desde el mar Rojo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

Red Bull realiza cambios en su departamento técnico para "reforzar su enfoque en rendimiento e innovación"

Red Bull realiza cambios en su departamento técnico para "reforzar su enfoque en rendimiento e innovación"