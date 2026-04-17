El BNG exige al Gobierno incluir los saharauis en el proceso de regulación: "Es una cuestión de justicia"

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha registrado iniciativas de urgencia en el Congreso para exigir al Gobierno la modificación del Real Decreto 316/2026 para incluir a las personas apátridas --en su mayor parte saharauis-- en el procedimiento de regularización extraordinaria aprobado en el último Consejo de Ministros, por "una cuestión de justicia".

Así lo ha dado a conocer este viernes la formación nacionalista, que cree que la nueva regulación implica "un avance al garantizar el acceso en igualdad a servicios públicos básicos para millares de personas migrantes". Sin embargo, denuncia que la "exclusión explícita" de las personas apátridas deja fuera precisamente a uno de los colectivos más vulnerables.

"No tiene sentido que el Gobierno alegue una supuesta situación de regularidad de las personas solicitantes de reconocimiento del estatuto de apátrida cuando, en la práctica, no pueden trabajar ni acceder a derechos básicos mientras no se resuelve su expediente", ha afirmado Rego.

En este sentido, el diputado del BNG considera la medida "injusta y discriminatoria", al tiempo que recuerda la responsabilidad histórica del Estado español con el pueblo saharaui.

Rego ha insistido en la necesidad de que "el Ejecutivo rectifique de inmediato esta exclusión y garantice que las personas saharauis, con la condición legal de apátridas, puedan acceder al proceso de regularización extraordinaria en igualdad de condiciones que el resto de personas migrantes".

"El Gobierno debe rectificar el Real Decreto 316/2026 para permitir el acceso al proceso de regularización extraordinaria de las personas apátridas, facilitando así la regularización de las personas saharauis residentes en el Estado español", ha exigido el diputado nacionalista.

Asimismo, urge el Gobierno a avanzar en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, con las resoluciones de las Naciones Unidas, e impulsar la labor de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para hacer posible la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

Finalmente, el diputado del BNG ha subrayado que esta rectificación es "una cuestión de justicia y de cumplimiento de los Derechos Humanos".