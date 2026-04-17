Corea del Sur comienza a transportar crudo desde el mar Rojo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha anunciado este viernes que el país asiático ha comenzado a transportar crudo desde el mar Rojo, como vía alternativa al bloqueo del estrecho de Ormuz que afecta sobremanera al suministro energético de los países asiáticos, incluyendo el de Seúl.

"Es una buena noticia que, por primera vez tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, nuestros buques estén transportando petróleo crudo de forma estable a través del mar Rojo", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

Lee ha indicado que este paso es "un valioso logro" que ha agradecido a las instituciones y organismos que han trabajado "como un solo equipo". "Expresamos nuestro agradecimiento a todos los que han trabajado incansablemente día y noche en condiciones difíciles, especialmente a los marineros", ha señalado.

En este sentido, el presidente surcoreano ha recalcado que el país está concentrado en "superar la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo. "Seguiremos haciendo todo lo posible, con una respuesta rigurosa y una preparación sin fisuras, para proteger la vida de la población y los intereses nacionales", ha recalcado.

Seúl, aparte de estudiar medidas para topar el precio de los combustibles, se ha marcado como objetivo cooperar con socios estratégicos para explorar una línea de suministro alternativa ante el bloqueo en Ormuz.

Estados Unidos ha proclamado el control real del paso de Ormuz e incide en que el bloqueo a los puertos de Irán está surtiendo efecto por lo que ha logrado "paralizar por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país centroasiático por mar.

Este paso llega después de las negociaciones en Pakistán del pasado fin de semana que se saldaron sin acuerdo entre Washington y Teherán para el cese definitivo de las hostilidades, mientras sigue en pie un alto el fuego de 15 días, que busca precisamente dar espacio a la diplomacia para lograr un pacto más amplio que ponga fin a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, a cambio del levantamiento de sanciones a Irán, la vuelta a la normalidad en Ormuz y que la República Islámica pacte un nuevo acuerdo nuclear.