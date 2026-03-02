Víctor Font entrega más de 5.100 firmas: "Hoy empieza el cambio"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha sido el primero en acudir este lunes al Auditori 1899 de las instalaciones del club blaugana para entregar las firmas de apoyo a su candidatura y ha asegurado que "empieza el cambio", después de presentar más de 5.100 papeletas, más del doble de las 2.337 necesarias para ser proclamado candidato para las elecciones del próximo 15 de marzo.

Los aspirantes a presidir el club blaugrana deben formalizar este lunes por la tarde-noche, hasta las 21.00 horas, sus firmas de apoyo de socios y socias recogidas desde el pasado 23 de febrero. Una vez recibidas en el Auditori 1899, se procederá al recuento en presencia de notario y, a partir de este martes 3 de marzo, se iniciará el proceso de validación para determinar qué precandidatos alcanzan el mínimo exigido de 2.337 firmas válidas.

Víctor Font, líder de la candidatura 'Nosaltres', ha comparecido acompañado por una representación de su equipo, incluidos impulsores, embajadores y voluntarios que han participado en la recogida de apoyos. "Hay partido. La fase previa era la recogida de firmas y la hemos jugado muy bien. Pero ahora toca jugar el partido. Es cuando los socios deben decidir con su voto", ha afirmado a los medios, tras cifrar en unas 5.100 firmas las papeletas entregadas.

El precandidato ha enmarcado los comicios como un punto de inflexión para la entidad. "Ha llegado el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el Barça del futuro", ha señalado, antes de añadir que han notado "el calor y apoyo de los socios en todas partes" y que han comprobado que "hay muchas personas que quieren un cambio en la manera de gestionar el club".

"El Barça es de sus socios, y demasiadas veces no han tenido ni el protagonismo ni el trato que merecen. Nosotros venimos a cambiarlo", ha asegurado Font, que también ha reclamado, una vez formalizadas las candidaturas, "una campaña con debates reales, con confrontación de modelos y propuestas para el futuro del club. Esto no va de quién corta mejor el jamón; va de qué proyecto tiene el Barça para los próximos años".

"Estas elecciones no van de pancartas ni de nostalgia. Van de modelo. Van de proyecto. Van de decir la verdad. Van de respeto a los socios. El 15 de marzo debemos participar masivamente y votar la mejor opción para el futuro. Nosotros estamos preparados", ha concluido.

Según el calendario fijado por el club, la entrega de firmas continuará esta tarde en el Auditori 1899 por orden alfabético de apellidos, con las comparecencias previstas de Daniel Juan (18.00), Joan Laporta (18.30), William Maddock (19.30) y Xavier Vilajoana (20.00), con la incógnita de Marc Ciria (previsto a las 16.00 horas pero que ha pedido ir más tarde) en una jornada clave para definir qué aspirantes superan el corte y acceden a la campaña electoral oficial.