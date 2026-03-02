Agencias

Rusia acusa a EEUU e Israel de intentar "frustrar" la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

Las autoridades de Rusia han acusado este lunes a los gobiernos de Estados Unidos e Israel de intentar "frustrar" la normalización de las relaciones entre Irán y sus países árabes, al tiempo que ha expresado su "preocupación" por la expansión del conflicto en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores ruso ha alertado en un comunicado de la creciente "confrontación" en toda la región "como resultado de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán". "Está claro que, además de buscar el cambio de régimen en Irán mediante los medios más escrupulosos, como el asesinato de su liderazgo, Washington y Tel Aviv están tratando de provocar la ruptura de los procesos de normalización de relaciones", ha señalado.

"Por nuestra parte, pedimos un alto el fuego inmediato a todas las partes y la adopción de medidas que garanticen la seguridad de los civiles y las infraestructuras civiles en todos los países de la región", ha indicado, al tiempo que ha añadido que "el ataque contra la escuela de la ciudad iraní de Minab (...) merece una condena firme".

En este sentido, ha aseverado que "cualquier ataque contra objetivos civiles, ya sea contra Irán como contra países árabes, son inaceptables y deben estar totalmente descartados". "Otra vez, pedimos a las partes que dejen de lado el uso de la fuerza para resolver problemas que ya existían y seguir adelante con las conversaciones diplomáticas", ha zanjado.

