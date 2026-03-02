Repsol e Indra suben con fuerza en Bolsa tras el ataque a Irán

En una situación marcada por riesgos sobre el suministro energético mundial, el precio del barril Brent, referencia en Europa, aumentó un 9,5% en las primeras horas de la jornada, situándose en 79,8 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, principal referencia estadounidense, subió un 8,8% hasta alcanzar 72,9 dólares. Según publicó el medio de origen, estas cifras reflejan el impacto inmediato que provocó el ataque ejecutado por Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana, tensionando los mercados internacionales y alterando el comportamiento de los principales valores en las bolsas europeas.

El medio detalló que Repsol e Indra destacaron como las únicas compañías del Ibex 35 que abrían la sesión con incrementos en sus acciones, en contraste con las caídas generalizadas que afectaron al resto del selectivo madrileño y las bolsas europeas. Repsol inició la jornada bursátil con un avance del 7,5%, cotizando a 20,43 euros por acción, mientras que Indra ascendió un 3,5% hasta situarse en 64,95 euros por título. Estas subidas contrastaron con el desempeño del Ibex 35, que experimentó un retroceso próximo al 2,9% y descendió por debajo de los 18.000 puntos, según consignó el propio medio.

Durante la apertura de los mercados, las caídas en los principales índices europeos reflejaron el temor a una escalada del conflicto en Oriente Próximo y las posibles repercusiones sobre el flujo de crudo, especialmente en el estrecho de Ormuz. Según reportó la fuente citada, aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo cruza esta vía estratégica, lo que acentúa la preocupación por el encarecimiento energético mundial.

El ataque contra Irán contribuyó a la volatilidad en los precios del petróleo y reavivó la incertidumbre entre inversores, empresas y gobiernos, que observan de cerca la evolución de la situación en una región clave para la economía internacional. El medio indicó que las oscilaciones en el mercado petrolero condicionan las perspectivas para las compañías energéticas, al tiempo que influyen en el conjunto del sector bursátil.

Los movimientos de Repsol e Indra, de acuerdo con la fuente original, se explican por sus vinculaciones comerciales y su posición estratégica en el contexto de las tensiones internacionales. La respuesta positiva del mercado a sus acciones contrastó con la tendencia bajista del resto de los valores más representativos, afectados principalmente por la subida del crudo y el incremento de la volatilidad.

La jornada bursátil evidenció una correlación directa entre el aumento de la tensión geopolítica, la reacción del sector energético y la evolución de los índices financieros europeos, según mostró la cobertura del medio mencionado. La incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo y los efectos inmediatos en el precio del petróleo figuraron entre los factores determinantes de la sesión, dominada por caídas generalizadas y un reducido número de empresas en positivo dentro del Ibex 35.