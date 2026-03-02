Quirónsalud Málaga, mejor hospital privado de Andalucía según el ranking 'World Best Hospitals 2026'

El reciente informe internacional elaborado por Newsweek ha incluido al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 170 centros líderes a nivel global, y ha situado además a otros hospitales de la red Quirónsalud en posiciones destacadas en rankings especializados, según información publicada por la citada revista. La octava edición del ranking World's Best Hospitals 2026, difundida por Newsweek, ha reconocido a Quirónsalud Málaga como el hospital privado mejor posicionado de Andalucía y uno de los principales referentes sanitarios del contexto internacional.

De acuerdo con la publicación de Newsweek, la evaluación incluyó a más de 2.500 instituciones hospitalarias de 32 países, entre los que se encuentran Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Australia, Brasil, México, Colombia y España. La metodología utilizada por la revista combina la valoración de miles de profesionales sanitarios con indicadores objetivos de calidad hospitalaria, datos sobre seguridad asistencial y experiencia del paciente, además de una encuesta específica sobre la implantación de medidas de resultados reportados por el paciente (PROMs, por sus siglas en inglés). Newsweek subrayó que en la edición de este año ha otorgado mayor peso a métricas como los datos de calidad y las percepciones de los pacientes.

Según detalló Newsweek, catorce hospitales del grupo Quirónsalud lograron clasificaciones relevantes en esta edición, con once centros de España incluidos entre los más destacados, diez de ellos dentro del 'top 50' nacional. Entre los hospitales españoles de Quirónsalud enumerados por la publicación se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (posición 9), Hospital Ruber Internacional (14), Centro Médico Teknon (16), Hospital Quirónsalud Barcelona (20), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (29), Hospital Universitari Dexeus (31), Hospital Universitari Sagrat Cor (35), Hospital Quirónsalud Málaga (36), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43), Hospital Universitario Rey Juan Carlos (48) y Hospital Universitario La Luz (92).

La misma revista incluyó al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en la lista mundial de los 250 mejores hospitales, manteniendo su presencia dentro de los puestos más altos desde ediciones anteriores y consolidando su liderazgo entre los doce establecimientos españoles presentes en este listado a nivel internacional.

Asimismo, el ranking internacional elaborado por Newsweek incorporó en su análisis a Colombia por cuarto año consecutivo, donde aparecen tres hospitales del grupo Quirónsalud: Centro Médico Imbanaco (6), Clínica Medellín (25) y Clínica del Prado (35).

El medio Newsweek también produce estudios orientados a identificar las instituciones sanitarias líderes en diferentes especialidades. En septiembre de la última edición, el ranking World's Best Specialized Hospitals 2026 distinguió a cuatro hospitales de Quirónsalud dentro de los mejores del mundo en áreas como neumología, traumatología y cardiología.

Por otra parte, Newsweek resaltó la innovación y el uso de tecnología avanzada del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, incluyéndolo por tercer año seguido en el ranking World's Best Smart Hospitals 2026, que agrupa a los 300 hospitales considerados más "inteligentes" del mundo.

La clasificación internacional de Newsweek se considera una de las más amplias y rigurosas dentro del ámbito sanitario, dada su cobertura geográfica, criterios de evaluación y la combinación de opinión profesional y datos objetivos. Desde su fundación en 1933, la publicación elabora estos informes anuales para evaluar y reconocer a instituciones hospitalarias que muestran alto desempeño en ámbitos de calidad asistencial, innovación, seguridad y satisfacción del paciente.