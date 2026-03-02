Qualcomm anuncia sus nuevas soluciones para avanzar en la conectividad 6G y WiFi 8 en la nueva era de la IA

El procesador Snapdragon Wear Elite, orientado a dispositivos inteligentes ponibles de próxima generación, ha sido presentado como una de las principales novedades de Qualcomm en el Mobile World Congress, según publicó el medio que reportó sobre el evento. Esta solución destaca por su capacidad para funcionar directamente en dispositivos como relojes, colgantes y pines, empleando para ello tecnología de 3 nanómetros y una NPU integrada que permite al procesador ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial sin necesidad de conectarse a la nube. El nuevo chip incorpora una eNPU para tareas de bajo consumo y una NPU Hexagon habilitada para modelos de hasta 2.000 millones de parámetros y la gestión de 10 tokens por segundo, facilitando tanto el procesamiento de datos como la multitarea y la instantaneidad en los dispositivos.

De acuerdo con la información publicada, la multinacional estadounidense aprovechó su participación en la feria tecnológica internacional para mostrar una nueva estrategia en conectividad enfocada en liderar el desarrollo de la tecnología 6G y el estándar WiFi 8, acompañando la transición al auge de la inteligencia artificial en los dispositivos personales y en las redes. El medio detalló que el Snapdragon Wear Elite ofrece un rendimiento hasta cinco veces mayor que una CPU de un solo hilo, y una GPU siete veces más rápida, según datos proporcionados por la propia empresa. La plataforma ofrece soporte para 5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, Ultra Wideband (UWB), GNSS y NB-NTN, cubriendo de este modo todas las necesidades clave de conectividad que requieren los dispositivos wearables de última generación.

En la sección dedicada a las soluciones en redes, el medio informó que Qualcomm introdujo el módem Qualcomm X105, orientado a acelerar la evolución del 5G avanzado y facilitar la adopción temprana del 6G. El módem incorpora una arquitectura renovada pensada para aprovechar los avances en inteligencia artificial, integrando la quinta generación del procesador de IA para redes móviles y añadiendo soporte para tecnología de agentes. Entre sus características principales figura el nuevo transceptor RF, que reduce el consumo energético en un 30 por ciento y ahorra espacio en un 15 por ciento. El Qualcomm X105 también habilita capacidades como “5G por satélite”, GNSS de cuatro frecuencias para elevar la precisión en la geolocalización, y cuenta con RF Front-End para una gestión más eficiente de la señal.

Respecto al ecosistema WiFi, la empresa reveló, según consignó el medio, que ya ha distribuido más de 10.000 millones de productos WiFi en todo el mundo. Para responder al incremento del tráfico de datos y la evolución de la inteligencia artificial, Qualcomm lanzó un portfolio de soluciones WiFi 8, que incluye tanto hardware como plataformas destinadas a varios sectores tecnológicos. Entre los lanzamientos, el medio destacó FastConnect 8800, que incorpora una radio WiFi 4x4 para subir contenidos a velocidades de hasta 11,6 Gbps; esta cifra duplica el rendimiento del WiFi 7 y multiplica hasta por tres el alcance del gigabit inalámbrico, según los resultados divulgados por la firma.

La conectividad inalámbrica mejorada también llegó al ámbito Bluetooth, con el estándar Bluetooth High Data Rendimiento (HDT) dentro de FastConnect 8800, que expande las velocidades de transferencia de 2 Mbps hasta 7,5 Mbps. Qualcomm subrayó que FastConnect 8800 es la única solución comercial que integra WiFi 8, Bluetooth 7.0, Ultra Wideband 802.15.4ab y Thread 1.5 en un solo paquete, de acuerdo con el reporte publicado. Además, la compañía presentó cinco nuevas plataformas bajo el nombre Dragonwing: modelos como Dragonwing NPro A8 Elite, Dragonwing FiberPro A8 Elite y Dragonwing FWA Gen 5 Elite están destinados a infraestructuras de red de alto rendimiento y orientadas a sistemas nativos de inteligencia artificial, mientras que Dragonwing N8 y Dragonwing F8 tienen como objetivo implementaciones de red más amplias, tanto en redes de fibra como en ethernet.

El medio señaló que el lanzamiento de Snapdragon Wear Elite y estas nuevas soluciones de redes busca anticiparse a las necesidades que surgirán con la generalización de la inteligencia artificial, tanto en dispositivos personales como en infraestructuras de red pública y privada. Qualcomm insiste en que su apuesta por integrar procesadores dedicados y sistemas avanzados de conectividad permitirá abordar retos futuros relacionados con el consumo energético, la eficiencia de los dispositivos y la gestión segura y eficiente de grandes volúmenes de datos, información que la compañía considera esencial en la etapa tecnológica actual.

A través de estas innovaciones presentadas en el Mobile World Congress, Qualcomm sostiene su estrategia para posicionarse en la vanguardia de la conectividad, con especial atención a la convergencia de la inteligencia artificial aplicada tanto a dispositivos ponibles de consumo masivo como a soluciones profesionales y de redes avanzadas, según los datos reportados durante el evento.