Qatar afirma haber derribado dos cazas iraníes durante un nuevo ataque

Las autoridades de Qatar han informado este lunes de que han derribado dos bombarderos de la Fuerza Aérea iraní en el marco de los ataques perpetrados por Teherán contra posiciones de Estados Unidos e Israel en suelo qatarí en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado.

El Ministerio de Defensa qatarí ha indicado en un comunicado que las dos aeronaves han sido derribadas en respuesta a los ataques iraníes, que habían provocado daños en "instalaciones energéticas" del emirato.

"La Fuerza Aérea de Qatar ha derribado con éxito dos aviones 'SU-24' de la República Islámica de Irán. También ha interceptado siete misiles balísticos gracias a su sistema de defensa aérea, además de cinco drones, que buscaban atacar diversas zonas del país", recoge el texto.

En este sentido, ha defendido que la amenaza "ha sido abordada de inmediato" poco después de que los aviones fueran detectados, "tal y como estipula el protocolo". Además, ha recalcado que las fuerzas qataríes "poseen la capacidad y los recursos para salvaguardar la soberanía y el territorio del Estado y para responder con firmeza a cualquier amenaza externa".

Asimismo, ha instado a los ciudadanos, residentes y visitantes a "mantener la calma, acatar las instrucciones oficiales emitidas por la autoridades, evitar rumores y confiar únicamente en la información difundida por los canales oficiales".

