Pib Group Iberia nombra a Ana Zamora nueva responsable del área de Beneficios a Empleados

El modelo horizontal de integración de beneficios, adoptado tras la absorción del equipo de Vitaance, marca una nueva etapa en la estrategia de Pib Group Iberia orientada a la oferta de soluciones personalizadas para empresas. Según informó el bróker en un comunicado, este cambio organizativo está ligado a una reciente reestructuración en su departamento de Beneficios para los Empleados. Como parte central de este proceso, la compañía designó a Ana Zamora como nueva responsable del área, un movimiento enmarcado en los esfuerzos del grupo por impulsar la colaboración interna y optimizar su propuesta de valor dirigida a la gestión de seguros, bienestar corporativo y planes flexibles.

De acuerdo con la información publicada por Pib Group Iberia, Zamora asumió el liderazgo tras haber trabajado en la compañía como directora de Retribución Flexible, posición que ocupó tras la integración de Vitaance en octubre de 2025. Hasta la fecha de la adquisición, Zamora había ejercido como consejera delegada y cofundadora de Vitaance, empresa tecnológica enfocada en el desarrollo y gestión de servicios de bienestar y beneficios para empleados. Con este nombramiento, sustituye en el puesto a Silvie Cuijpers, quien ahora desempeñará el cargo de directora de Broking de Vida y Salud para empresas, reforzando el área de gestión de seguros especializados.

El medio Pib Group Iberia detalló que la reorganización busca crear una estructura coordinada que integre la gestión de seguros de salud, de vida, de accidentes y de ahorro, junto a los planes de pensiones colectivos y otros programas de retribución flexible, todos gestionados a través de la propia plataforma digital del grupo. El equipo espera que el nuevo modelo organizativo permita incrementar la colaboración entre los departamentos comerciales y de soporte, además de agilizar los procesos internos, optimizar la identificación y el seguimiento de oportunidades, y homogeneizar la experiencia de los clientes corporativos.

Según consignó el comunicado oficial, la integración de Vitaance representa un valor estratégico para Pib Group Iberia, que busca aprovechar la especialización tecnológica y el conocimiento del equipo incorporado. La oferta global del área de Beneficios para los Empleados se ha visto ampliada y reforzada, lo que se traduce en una diversificación de los servicios disponibles para las empresas clientes, permitiendo abordar con mayor eficacia las necesidades de bienestar, protección y flexibilidad salarial de los empleados.

En el contexto de esta reestructuración, el bróker destacó que el trabajo conjunto de los nuevos equipos busca mejorar la coordinación a lo largo de todo el ciclo de vida de las soluciones ofrecidas a las empresas. La reorganización emplea la flexibilidad de su plataforma digital para gestionar planes de seguros y otros beneficios, permitiendo adaptar la oferta a los requerimientos específicos de cada cliente empresarial.

El acuerdo de adquisición anunciado en octubre de 2025 sentó las bases de este proceso de integración, alineando las capacidades técnicas y comerciales del grupo con las soluciones digitales y el enfoque innovador aportado por Vitaance. El equipo directivo considera que esta sinergia facilitará el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales y consolidará la posición de Pib Group Iberia como proveedor especializado en gestión integral de seguros y bienestar laboral.

Durante la transición, la compañía subrayó la importancia de garantizar una gestión ágil y una atención consistente, elementos considerados centrales para mantener la competitividad y la satisfacción de las empresas clientes. Mediante la coordinación de varias líneas de beneficio y la digitalización a través de su plataforma propia, Pib Group Iberia apunta a simplificar procesos y ampliar la cobertura de sus soluciones.

La nueva responsable, Ana Zamora, cuenta con experiencia relevante en la creación y gestión de empresas de servicios tecnológicos ligados al bienestar y la retribución flexible. Su incorporación como cabeza del área responde al objetivo de consolidar el modelo horizontal en la gestión de beneficios y asegurar la integración efectiva de las innovaciones introducidas tras la alianza con Vitaance.

El movimiento de Silvie Cuijpers al área de broking especializado refuerza la capacidad de Pib Group Iberia para ofrecer soluciones avanzadas en seguros de vida y salud a compañías de diversos sectores, ampliando la base y la especialización de los servicios dentro del grupo, según reportó la misma compañía.

Pib Group Iberia señaló que la reorganización y los nombramientos recientes forman parte de un plan integral para potenciar la adaptabilidad, la eficiencia operativa y la sinergia entre plataformas digitales y equipos humanos. Con estos cambios, la organización busca posicionar su portafolio como una oferta más cohesiva y sólida en el entorno competitivo de los servicios de seguros, bienestar y retribución flexible para el sector empresarial español.