Munir El Haddadi: "Vimos los misiles e impresiona, sentí miedo y preocupación por mi familia"

El aislamiento digital y la suspensión de vuelos sorprendieron a Munir El Haddadi, quien juega para el Esteghlal FC en la liga iraní, justo antes de su salida de Irán mientras el país enfrentaba una ofensiva militar extranjera. Según detalló la Cadena SER, el delantero relató que la preocupación por la seguridad de su familia se intensificó al quedar incomunicado tras los ataques recientes contra Irán, en los que participaron Estados Unidos e Israel, así como los posteriores contraataques iraníes. El futbolista hispano-marroquí declaró al medio español que experimentó “miedo y preocupación”, y que la falta de información directa con su entorno fue uno de los momentos más difíciles de esa jornada.

De acuerdo con la Cadena SER, Munir El Haddadi describió que, mientras se encontraba a punto de despegar en un avión, la tripulación anunció la cancelación de los vuelos, lo que despertó la incertidumbre entre los pasajeros. Tras bajar de la aeronave por órdenes de la azafata, recibió el aviso a través de un mensaje de un amigo confirmando el ataque sobre territorio iraní. A partir de ese instante, el futbolista reveló que el temor no solo se centró en su propia seguridad sino en cómo su familia viviría esos instantes de incomunicación, ya que era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo. Munir señaló que, después de haber recuperado el contacto, pudo tranquilizar a sus seres queridos informando que se encontraba fuera de peligro.

El impacto en la vida diaria del futbolista y su entorno cercano se acentuó por la suspensión de las conexiones digitales. El Haddadi narró que tanto él como sus compañeros de equipo del Esteghlal FC pasaron entre cuatro y cinco días sin acceso a internet, según reportó la Cadena SER. Antes del incidente, el club había organizado sesiones informativas para instruir a los jugadores sobre cómo actuar en eventos similares, anticipando posibles escenarios de conflicto. Estas medidas, aplicadas desde hacía varios meses, buscaban brindar una guía en situaciones de emergencia, aunque la experiencia se vivió con tensión.

Munir El Haddadi subrayó que, tras el regreso a la vida cotidiana después de una semana fuera, la rutina se restableció y el ambiente volvió a la normalidad. El propio jugador puntualizó no saber en qué momento podrá regresar a Irán y que, por el momento, la comunicación con su equipo en el país se limita al responsable de seguridad del club.

La situación también involucró a otros futbolistas extranjeros que militan en equipos iraníes. Según publicó la Cadena SER, Iván Sánchez, quien juega en el Sepahan SC, fue otro de los afectados por la escalada militar. Relató que los integrantes de su equipo se encontraban preparándose para volar a Dubái, ya que, tras disputar un partido el viernes en Teherán, contaban con días libres hasta el martes siguiente. El cambio repentino de los acontecimientos frustró el plan de viaje y los llevó a una espera forzada para poder abandonar el país.

El propio Iván Sánchez explicó que presenciaron misiles que chocaron en el cielo contra los sistemas de defensa iraníes. Junto con otros compañeros, tardaron aproximadamente doce horas en llegar a la frontera terrestre con Turquía, facilitando la salida del país debido a su visado español. Desde allí necesitaron dos horas adicionales para alcanzar el primer aeropuerto cercano, donde aguardaron desde las cinco de la mañana hasta media tarde, cuando abordaron el vuelo hacia Estambul. De acuerdo con el testimonio recogido por la Cadena SER, no hubo mayores complicaciones relacionadas con el trámite migratorio, dado que los pasajeros contaban con la documentación adecuada.

Los hechos relatados por Munir El Haddadi y otros futbolistas constituyen una perspectiva directa de las consecuencias que los conflictos armados pueden tener en los profesionales extranjeros que residen en la región. Según consignó la Cadena SER, los ataques y las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades ocasionaron interrupciones en la movilidad y comunicación de los residentes, incrementando la ansiedad hasta que la situación consiguió estabilizarse. Estos testimonios permiten conocer la manera en la que personas ajenas al conflicto militar experimentan sus efectos durante su estancia en zonas de tensión.