Muere en Carballo (A Coruña) un niño de dos años tras atragantarse con una gominola

Las autoridades confirmaron que, a pesar de los intentos de reanimación y de haber conseguido extraer el objeto que obstruía las vías respiratorias, no se logró salvar la vida del menor, quien perdió la vida en el mismo domicilio. Según informó Europa Press, un niño de dos años falleció en Carballo, municipio de la provincia de A Coruña, luego de sufrir un atragantamiento por una gominola.

Tal como detalló Europa Press, el suceso tuvo lugar el sábado 28 de junio, aproximadamente a las 20:25, cuando el servicio de emergencias 112 Galicia recibió un aviso procedente de Urxencias Sanitarias 061. El comunicado alertaba de un incidente grave en una vivienda donde un niño pequeño presentaba una obstrucción de las vías respiratorias.

Ante este aviso, el personal del 112 Galicia activó el protocolo correspondiente e informó tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local, cuyas patrullas se dirigieron de inmediato al domicilio señalizado, según publicó Europa Press citando a fuentes del operativo. Los equipos sanitarios y de emergencias se desplazaron con rapidez, llevando a cabo maniobras de reanimación con la finalidad de revertir la situación.

De acuerdo con la información consignada por Europa Press, los sanitarios desplazados trabajaron en la extracción de la gominola que había causado la asfixia, logrando finalmente retirarla. Pese a estos esfuerzos y a la rápida intervención de los equipos, no resultó posible restablecer las constantes vitales del niño, de dos años de edad, y los profesionales solo pudieron confirmar su deceso en el lugar de los hechos.

Diversos efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como el personal sanitario implicado, participaron en el operativo. Las fuentes indicaron que la pronta comunicación y la llegada de los recursos al domicilio permitieron actuar con inmediatez, aunque finalmente no fue posible evitar el trágico desenlace. Europa Press subrayó el despliegue de medios tanto sanitarios como policiales en respuesta al aviso recibido.

Los servicios de emergencia, según reportó Europa Press sobre la base de fuentes consultadas, notificaron el incidente a las autoridades competentes y abrieron las actuaciones pertinentes tras la confirmación del fallecimiento por atragantamiento. El suceso generó consternación entre los equipos intervinientes y la comunidad local, mientras se continuaron las labores protocolarias tras la intervención sanitaria.