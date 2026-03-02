Miren Ibarguren y Alberto Caballero sufren una dura pérdida en plena cuenta atrás para el nacimiento de su segundo hijo

Después de casi década y media en la familia de Miren Ibarguren, la perra Pony falleció este domingo, hecho que la actriz comunicó poco antes de que ella y su pareja, Alberto Caballero, den la bienvenida a su segundo hijo. Según informó el medio, ambos compartieron en sus redes sociales mensajes dedicados a su mascota, recibiendo muestras públicas de apoyo de figuras del espectáculo y amigos del entorno cercano.

Miren Ibarguren publicó un mensaje en su perfil en el que expresó: "PONY. Catorce años que se me han pasado volando. Siempre te voy a querer y siempre te voy a extrañar. Eres la mejor. Maite zaitut maiti. Betirako gu (Te amo, mi amor, por siempre nosotros)." El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías de la perra, que había sido su compañera desde hace 14 años. El medio detalló que la noticia se produjo en plena cuenta atrás para el nacimiento del segundo hijo de la pareja, que ya tiene un primero, Rocco, nacido en el verano de 2022.

Por su parte, Alberto Caballero, director conocido por trabajos como 'La que se avecina' y 'Machos alfa', también rindió homenaje a Pony en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Este es un homenaje a Pony, mi suricata favorita, siempre alerta. Su cariño era selectivo y su mala leche, legendaria. Inteligencia pura. Gracias por tanta compañía. Te vamos a echar de menos", según consignó el medio. Caballero y la actriz, juntos desde 2013, formalizaron su relación en una ceremonia íntima en 2023, rodeados solo de familiares y amigos más cercanos.

El fallecimiento de Pony representa una pérdida emotiva justo en un momento de expectativa para Ibarguren y Caballero, quienes, fieles a su carácter reservado, no han hecho público ni el sexo ni la fecha prevista del nacimiento de su próximo hijo. Según publicó el medio, la mascota acompañó a Ibarguren en todas las etapas importantes de su vida desde su llegada, consolidándose como una presencia fundamental.

Tras el anuncio del deceso, personalidades del mundo artístico como Loles León, Bibiana Fernández, Marta Hazas, Natalia Verbeke y Kira Miró, entre otras, manifestaron en las redes sociales su apoyo a la pareja. Mensajes de ánimo y condolencias poblaron los comentarios en el perfil social de Ibarguren, mostrando el afecto del entorno al matrimonio en este proceso de duelo.

Ibarguren saltó a la fama por su participación en series como 'Aída', mientras que Caballero ha resaltado en la televisión por su labor como creador y director. Juntos, han forjado una relación sólida desde hace más de una década, combinando la vida profesional y familiar a la par que mantenían su privacidad respecto a asuntos personales, como su unión matrimonial y los detalles de sus hijos.

El medio detalló que Pony era considerada un miembro más de la familia tras compartir con ellos catorce años, periodo en el que —según los testimonios publicados— fue testigo de transformaciones personales, éxitos profesionales y cambios vitales para ambos. La perra llegó a la vida de la actriz años antes de que esta iniciara su relación con Caballero, y, como subrayaron en redes sociales, la mascota acompañó y formó parte de una etapa significativa en la trayectoria de la actriz y su pareja.

De acuerdo con lo publicado, la pareja recibió un aluvión de mensajes de solidaridad por parte de amigos, compañeros y seguidores, quienes quisieron transmitir su afecto ante la pérdida. Ibarguren y Caballero agradecieron públicamente estas muestras de apoyo en un momento en el que la familia afronta la despedida de su mascota al tiempo que espera la llegada de un nuevo miembro.