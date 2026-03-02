Miguel Ángel Morales viaja a Bolivia para reforzar los proyectos de cooperación de Felcode

El presidente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha iniciado este pasado sábado un viaje institucional de una semana a Bolivia, para identificar nuevas oportunidades de cooperación internacional y realizar seguimiento de los proyectos de desarrollo local sostenible que se están llevando a cabo en el país andino, con especial atención a procesos de descentralización, turismo sostenible y fortalecimiento municipal.

La participación de Morales en esta misión institucional a Bolivia responde a criterios estratégicos orientados a maximizar el impacto, la coherencia y la eficacia de las acciones de cooperación de Felcode en el país. Además, permite reforzar alianzas institucionales de alto nivel, con las nuevas autoridades del Ejecutivo nacional boliviano como con socios estratégicos de la cooperación internacional.

"Este posicionamiento resulta clave para consolidar a Felcode como actor de referencia en cooperación municipalista y generar condiciones favorables para futuras intervenciones", informa la diputación cacereña.

Asimismo, la presencia del presidente facilita el seguimiento político y estratégico en terreno de los proyectos que Felcode está ejecutando actualmente en Bolivia con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid). Este conocimiento directo permite evaluar avances, identificar desafíos y reforzar la rendición de cuentas institucional.

Otro objetivo central de la misión es mantener reuniones con las nuevas autoridades del Ejecutivo boliviano para alinear el trabajo de Felcode con las prioridades gubernamentales actuales, especialmente en ámbitos como el turismo sostenible, la descentralización y el desarrollo productivo con enfoque territorial. La participación del presidente aporta el nivel político adecuado a este diálogo estratégico.

Esta presencia institucional se ve reforzada por un acompañamiento técnico del máximo nivel, especialmente en materia de descentralización y gobernanza multinivel, "lo que permite a Felcode aportar valor añadido y asesoramiento cualificado en procesos clave para el fortalecimiento del Estado boliviano", recoge la nota.

La misión se desarrolla de forma conjunta y coordinada con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambos fondos. "Esta coordinación refuerza la coherencia del municipalismo cooperante, genera sinergias y contribuye a maximizar el impacto conjunto de las acciones de cooperación", añade la nota.

Así, a través de esta misión se busca no solo reforzar proyectos concretos, sino incrementar el impacto global de las acciones de cooperación de ambos fondos, mediante la identificación de nuevas oportunidades de colaboración, la mejora de la coordinación institucional y técnica y el fortalecimiento de alianzas con actores nacionales y locales.

En síntesis, la participación del presidente de Felcode en esta misión busca el alineamiento estratégico con el nuevo Ejecutivo boliviano, el refuerzo de alianzas institucionales de alto nivel, y el seguimiento directo y en terreno de proyectos en curso, garantizando su impacto y sostenibilidad.