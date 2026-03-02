María Zurita se pronuncia sobre la situación del rey Juan Carlos en Abu Dabi

Al abordar una de las preocupaciones más recurrentes de las últimas semanas, la situación del rey emérito Juan Carlos en Abu Dabi permanece marcada por la incertidumbre, especialmente tras confirmarse que reside temporalmente en un hotel, ya que su vivienda habitual está en proceso de reformas. Según informó el medio, la inquietud se incrementó a raíz del reciente estallido del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha repercutido en el cierre del espacio aéreo sobre Emiratos Árabes Unidos, imposibilitando el regreso de ciudadanos españoles, incluido el exmonarca, a su país de origen.

De acuerdo con la plataforma consultada, la atención pública se centró nuevamente en la familia del rey Juan Carlos cuando María Zurita, sobrina del emérito e hija de la infanta Margarita, fue abordada sobre las circunstancias actuales de su tío. Zurita optó por no ofrecer detalles sobre la situación, manteniéndose reservada y limitando sus declaraciones a un escueto “no sé” en respuesta a las preguntas sobre el estado y posibles movimientos del exjefe de Estado en los Emiratos Árabes Unidos. Tal como publicó la fuente, esta actitud discreta responde a la tónica que la caracteriza cuando se trata de asuntos relacionados con la vida familiar.

El medio detalló que María Zurita, al llegar a su domicilio en Madrid, se mostró seria y evitó hacer comentarios adicionales mientras descendía del vehículo cargando un porta-trajes y varios bultos. Esta escena refuerza la imagen de privacidad que la familia ha construido alrededor de la figura del rey emérito desde que este fijó su residencia fuera de España ante distintas circunstancias judiciales y mediáticas.

La situación del monarca cobra aún mayor relevancia por la cercanía de las regatas de Sanxenxo, donde Juan Carlos solía encontrarse con frecuencia tras su salida del país. El regreso del exmonarca para participar en estos eventos deportivos sigue en suspenso debido a las restricciones aéreas impuestas desde el inicio del conflicto internacional que afecta a varios países de la región, según consignó el medio.

El vínculo entre María Zurita y su tío ha sido una constante desde el traslado del rey emérito a Abu Dabi. Las reiteradas visitas de Zurita a Sanxenxo, donde ambos han sido vistos compartiendo momentos en actividades náuticas y en establecimientos gastronómicos, han ilustrado la cercanía familiar pese a la distancia impuesta por la actual residencia del exjefe de Estado.

Aunque la opinión pública sigue de cerca todo lo relacionado con los movimientos y posibles planes de retorno de Juan Carlos a territorio español, tanto la sobrina del emérito como otros miembros del círculo familiar más próximo optan por resguardar la privacidad y no alimentar las especulaciones en torno al delicado contexto actual. La prudencia evidenciada por Zurita contrasta con la intensidad de la cobertura mediática, que sigue atenta a cualquier indicio de nuevas decisiones o desplazamientos por parte del exmonarca en medio de las restricciones y las tensiones regionales.