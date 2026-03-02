María Corina Machado asegura que regresará a Venezuela "en pocas semanas"

La reciente aprobación de una ley de amnistía en Venezuela, que permitió la presentación de 1.557 solicitudes para la excarcelación de personas acusadas de delitos desde 1999, excluye expresamente a quienes hayan apoyado intervenciones extranjeras, de acuerdo con criterios establecidos por el Gobierno venezolano. Tal como publicó Europa Press, la normativa sancionada por el Parlamento venezolano fija las excepciones en trece situaciones específicas, abarcando hechos como el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, protestas antigubernamentales en diversos años y otros episodios contemplados en el artículo 8 del texto legal.

En este contexto de cambios legales y advertencias oficiales, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado anunció su intención de volver a su país en un plazo de semanas. Según reportó Europa Press, la declaración fue emitida mediante un video difundido en redes sociales, donde Machado expuso que su regreso busca consolidar un “gran acuerdo nacional de consensos” y preparar las condiciones para una eventual victoria de la oposición en los próximos comicios, sin que hasta ahora las autoridades hayan fijado una fecha para elecciones.

El medio Europa Press detalló que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha mantenido una posición firme respecto a la situación de Machado. Rodríguez declaró en una entrevista con CBS, citada por Europa Press, que la opositora “tendrá que responder ante Venezuela” por supuestamente haber solicitado una intervención militar y por celebrar acciones estadounidenses contra el gobierno de Caracas ocurridas a comienzos de enero. Según estas declaraciones, la postura gubernamental no descarta acciones judiciales en contra de Machado, a la luz de la exclusión establecida por la ley de amnistía respecto a quienes hayan promovido medidas extranjeras contra el país.

Machado destacó en su mensaje que en los 80 días en que ha permanecido fuera de Venezuela ha sostenido reuniones con representantes de Estados Unidos y de otros países. Europa Press indicó que la líder opositora transmitió a estos interlocutores su visión sobre el potencial de Venezuela, enfatizando la necesidad de restaurar la democracia, fortalecer el Estado de derecho, mejorar los servicios públicos y garantizar seguridad política, junto con atención a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

Durante sus declaraciones, Machado agradeció públicamente al expresidente estadounidense Donald Trump por lo que describió como su “visión y coraje” para enfrentarse a Nicolás Maduro y por la captura del mandatario venezolano. No obstante, matizó ese agradecimiento señalando lo que consideró una contundente derrota electoral de Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según la información consignada por Europa Press, expresó que parte de la comunidad internacional y la oposición cuestionó la transparencia de dicho proceso, llegando a reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González en esos comicios.

En su intervención, Machado presentó una hoja de ruta centrada, según reportó Europa Press, en la unidad nacional y la búsqueda de consensos con partidos políticos y organizaciones sociales. Su plan contempla trabajar por la gobernabilidad durante el proceso de transición democrática e impulsar el retorno de millones de venezolanos que han migrado, presentando al país como un destino con posibilidades de inversión, crecimiento y oportunidad para quienes deseen contribuir a su reconstrucción.

Machado afirmó, según el video difundido y citado por Europa Press, que la transición hacia la democracia en Venezuela es “posible” y “indetenible”, resaltando la relevancia del respaldo internacional a esos fines. Destacó también que el regreso de la clase profesional y productiva venezolana será clave para apuntalar un ambiente de desarrollo en caso de un cambio político. Sus declaraciones subrayan tanto el optimismo respecto a una transformación política como la perspectiva de que el eventual retorno y reintegración de la diáspora nacional contribuiría al crecimiento y reconstrucción de la nación.

Europa Press informó que, con el escenario de la ley de amnistía y la postura oficial respecto de líderes como Machado, el clima político venezolano permanece marcado por la incertidumbre sobre el calendario electoral. Ni la fecha de los próximos comicios ni el alcance efectivo de la amnistía para todos los actores políticos, en particular para aquellos vinculados con acciones internacionales contra el gobierno actual, se encuentran definidos.

El intercambio público de declaraciones entre representantes del gobierno chavista y la dirigencia opositora, tal como destacó Europa Press, se suma al historial de confrontaciones en torno a los mecanismos de transición, los límites de las acciones legales y las condiciones para una competencia electoral alternativa. Rodríguez, en la mencionada entrevista, puntualizó que quienes hayan pedido sanciones o intervención militar no pueden quedar incluidos en el beneficio de la amnistía parlamentaria.

El clima político descrito pone de manifiesto la complejidad de cualquier proceso de transición pactado. A la vez, refleja que persisten abiertas las interrogantes sobre la posibilidad de retorno, participación y eventual protección de figuras opositoras como Machado durante el proceso de reinstitucionalización política y legal en Venezuela.