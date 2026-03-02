Luis Tabuenca Fernández gana el XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical con 'Rémanence'

Entre las 78 partituras evaluadas en la última convocatoria, el jurado seleccionó la obra 'Rémanence' del compositor Luis Tabuenca Fernández, destacando la claridad estructural, riqueza expresiva y el uso sofisticado de los recursos orquestales en la pieza. De acuerdo con la información publicada por la Fundación Ferrer de Música, organizadora del certamen, este reconocimiento corresponde al XLIII Premio Reina Sofía de Composición Musical, que cuenta con una dotación de 100.000 euros y se ha consolidado como uno de los galardones de mayor prestigio y dotación en Europa.

El jurado tomó la decisión tras dos jornadas de análisis exhaustivo sobre las propuestas recibidas, valorando especialmente la capacidad de la composición para integrar discursos musicales innovadores y gestualidad orquestal. La Fundación Ferrer de Música detalló que la obra premiada formará parte del repertorio nacional e internacional, y recibirá su estreno el 16 de octubre de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid. En este concierto inaugural está prevista la participación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, junto a la asistencia institucional de Su Majestad la Reina Sofía y del presidente de la Fundación, Sergi Ferrer-Salat.

La organización explicó que, además del estreno absoluto, la pieza 'Rémanence' pasará a ser interpretada por la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) en la gira 2026-2027, reafirmando la apuesta por la presencia de nuevas obras en circuitos profesionales y formativos. La finalidad fundamental del certamen anual, según comunicó la Fundación Ferrer de Música, reside en el impulso de la creación sinfónica y el apoyo a los creadores, proporcionando plataformas para el estreno, la difusión internacional y el reconocimiento profesional.

Más de cuatro décadas de historia respaldan la trayectoria del Premio Reina Sofía de Composición Musical, cuyo palmarés reúne a figuras relevantes de la música contemporánea en España, como Joan Guinjoan, Salvador Brotons, Xavier Montsalvatge, Ramon Humet, Joan Magrané, Fabià Santcovsky y Nuria Núñez, según consignó el mismo medio.

Luis Tabuenca Fernández, nacido en Zaragoza en 1979, se ha perfilado como un creador enfocado en la convergencia entre música contemporánea, arte sonoro y performance multidisciplinar. Según detalló la Fundación Ferrer de Música, Tabuenca es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, especializado en Arte Sonoro, y desarrolló parte de su carrera como becario Fulbright en la Universidad de California San Diego. El medio remarcó que su actividad internacional incluye la participación en festivales de Europa y Estados Unidos, con proyectos que abarcan desde composiciones solistas y de cámara, hasta instalaciones sonoras y obras multimedia.

A lo largo de su carrera, Tabuenca colaboró con instituciones y sellos discográficos especializados, como Fabra i Coats (Barcelona), Fundación Phonos, New York University, University of Canterbury, Kairos, Mode Records, Aural Terrains, Verso, Sinkro y Acheulian Handaxe Records. Además, ha trabajado junto a agrupaciones como Les Percussions de Strasbourg y es responsable de la fundación y dirección artística del Ensemble Volavérunt. El medio amplió que entre 2011 y 2017, Tabuenca estuvo al frente del Festival Internacional de Música Experimental y Arte Sonoro (FAT).

El galardonado también tiene experiencia docente, habiendo impartido talleres y clases magistrales en centros como la Hochschule der Künste Bern, la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y la Universidad Nacional de Colombia. La Fundación Ferrer de Música informó que su enfoque integra experiencias innovadoras con formación para jóvenes músicos y profesionales.

La obra 'Rémanence', como subrayó el jurado según recogió la organización, se caracteriza por la nitidez de ideas musicales y la capacidad para trazar un discurso sonoro distintivo. El jurado valoró el resultado tras el proceso de deliberación, en el que se analizaron tanto la originalidad como el potencial de la obra para enriquecer el repertorio orquestal y ofrecer nuevas perspectivas a la interpretación sinfónica.

El Premio Reina Sofía de Composición Musical se convoca de manera anual y busca también, según puntualizó la Fundación Ferrer de Música, fomentar la proyección internacional de los autores españoles y promover la creación de nuevas obras que formen parte del patrimonio musical contemporáneo. En cada edición, el certamen abre una oportunidad para que músicos y creadores se integren en redes de colaboración profesional y escenarios de relevancia internacional.