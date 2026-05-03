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Muere un hombre de 54 años tras sufrir una caída con su moto en Mijas

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Un hombre ha fallecido en Mijas (Málaga) tras sufrir una caída con su moto sobre las 22,45 horas del pasado sábado, 2 de mayo, en el kilómetro 1020 de la A-7 sentido Algeciras (Cádiz).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un ciudadano llamó al teléfono 112 para indicar que había un motorista caído en la calzada.

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Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, desde el 1-1-2 se activó a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha concretado que los sanitarios en el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida al accidentado, un varón de 54 años, que falleció en el mismo lugar del suceso.

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