Robert Pirés: "Simeone ha cambiado su manera de jugar"

Londres, 3 may (EFE).- A Robert Pirés (Reims, 1973) no hay nadie que no le reconozca en el Emirates Stadium. El francés no para de recibir peticiones de fotos y autógrafos mientras asiste a la victoria del Arsenal contra el Fulham (3-0). Es una leyenda de este club y formó parte del equipo de los Invencibles que en 2004 levantó la, por ahora, última Premier League de su historia.

Mientras pasea por la sala de prensa, revisando las viejas portadas de periódicos británicos que decoran las paredes y que recuerdan su gesta de ganar la liga invicto, Pirés atiende a EFE y al diario AS a 72 horas del último obstáculo rumbo a una final de la Liga de Campeones: el Atlético de Madrid.

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Pregunta (P): ¿Cómo ve esta vuelta de semifinales?

Respuesta (R): Arsenal y Atlético son dos equipos con un componente muy defensivo, pero, aunque le pueda molestar a la gente, es una manera válida de jugar. Y no es fácil hacerlo y los dos lo hacen muy bien. No se puede comparar este partido con lo que fue el PSG-Bayern, eso es otra manera de jugar. A mí me gustan ambas, porque ambas son complicadas de trasladar al campo. El Atlético ya sabe que venir aquí va a ser complicado, porque cuando vinieron en noviembre perdieron 4-0. Saben que van a correr mucho, que el Arsenal no quiere soltar la pelota... Va a ser una semi de vuelta muy cerrada.

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P: ¿Es este Arsenal muy diferente al de ustedes?

R: Es siempre complicado hacer una comparación entre equipos, jugadores, entrenadores. Cada uno tiene su manera de entender el fútbol. Lo que me gusta es que, en el Atlético, por ejemplo, (Diego) Simeone ha cambiado su manera de jugar. Antes se decía: "el Atlético sólo sabe jugar a defenderse"; pero ha demostrado que también tiene calidad con sus jugadores ofensivos y que en cualquier momento, como hizo ante el Barcelona, pueden ganar como en el Camp Nou. Y aquí pueden hacer lo mismo. Hoy el Atlético tiene otra manera de jugar y a mí me encanta. Y eso es bueno porque han cambiado su manera de jugar.

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P: Son parecidos Simeone y Mikel Arteta, ¿verdad?

R: Bueno, uno español y otro argentino, son latinos. Son muy buenos y a mí me encantan. Los latinos tienen los mejores entrenadores, por su manera de jugar. Simeone, por ejemplo, lleva muchos años en España. Para mí casi es un español por cómo entrena. Y luego tienes a Arteta, que tiene su estilo, y por otro lado a Luis Enrique (Martínez), que juega de otra manera. Y cada uno lo hace muy bien. Cuando veo estos estilos de entrenador que me encantan. La gente te puede comparar ambas eliminatorias, lo que pasó en Madrid y lo que pasó en París, pero son estilos diferentes y cuando eres futbolista tienes que adaptarse a lo que te pide tu entrenador y los jugadores del Atlético lo hacen muy bien, igual que lo hacen bien lo del PSG.

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P: Tiene mucha presión el Arsenal por ganar un título...

R: Sí, y eso Arteta lo sabe, pero mejor estar en esa situación que en otra. Es bueno para él, sabe que puede ganar los dos o ninguno, pero mejor estar en esta posición y ver lo que pasa el martes y en la Liga. Para estos jugadores es una gran oportunidad.

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P: El Atlético sabe lo que es ganar, pero el Arsenal, más allá de una FA Cup, no ha ganado mucho. ¿Qué le falta a este equipo?

R: Es una buena pregunta. El Cholo ha ganado títulos, Arteta aún no ha ganado. Esa es la diferencia entre ambos. Simplemente lo que le falta es ganar algo, para conseguir esa confianza, pero la Liga aquí es muy dura. Yo he jugado en ambas Ligas y aquí es muy duro. Hay equipos que cuando vienen aquí, vienen a ganar. Por ejemplo lo que pasó hace quince días aquí contra el Bournemouth, que vino a ganar sin miedo. Entiendo que la gente diga: "Mikel lo hace muy bien, pero no gana nada". Lo entiendo, pero es que no es fácil; pero este año puede ser el bueno.

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P: ¿Se ha ganado Arteta el derecho a seguir aunque no gane nada?

R: Claro, tiene que seguir. Es el hombre y el entrenador para hacer grandes cosas aquí. En Inglaterra no hay uno o dos equipos, en España es diferente. Este año el Liverpool no está bien, el Chelsea no está bien, pero otros tres sí van bien, el City está muy bien. Pero sí, tiene que seguir.

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P: ¿Cuál es la prioridad: la 'Champions' o la Premier?

R: La Liga. En serio. La prioridad es ganar la Premier. Para el club lo más importante es la Premier. Los tres últimos han sido subcampeones. Lo que quieren y lo que queremos los exjugadores es ver a Arteta y a Odegaard levantar el título de la Premier.

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P: A ustedes les faltó esa 'Champions'. Lo ganaron todo menos la 'Orejona'.

R: La culpa del Barcelona (ríe). Ya llegar a la final es complicado, la 'Champions' es otros nivel. Jugamos en París, perdimos 2-1, pero aquel Barcelona era un gran equipo. No sé si el Arsenal irá a Budapest, pero quiero verlo en la final y ganar la Premier.

P: ¿Qué le parecieron los penaltis de la ida?

R: Con el vídeo los árbitros a veces no saben qué hacer, si pitar o no. Yo me acuerdo de lo que dijo Michel Platini: "Si ponemos el VAR va a matar el fútbol". Creo que es lo que está pasando. El problema es que los árbitros no toman decisiones. O si la toman, la gente que está en el VAR van al contrario del árbitro. Yo creo que la de (Eberechi) Eze, si es para el Atlético, es penalti. Fue una mala decisión contra el Arsenal, pero este martes puede ser mala contra el Atlético. EFE