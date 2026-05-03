Ataque masivo con drones ucranianos causa un muerto en la región de Moscú

Moscú, 3 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 334 drones ucranianos en un ataque masivo que se cobró una víctima mortal en la región de Moscú, la cual rodea a la capital rusa.

"Lamentablemente, un hombre de 77 años falleció en la aldea de Chernevo, en el distrito de Volokolamsk", comunicó el gobernador de la región moscovita, Andréi Vorobiov, citado por TASS.

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El Ministerio de Defensa informó esta mañana que los sistemas de defensa antiaérea habían derribado 334 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nizhni Nóvgorod, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Riazán, Smolensk, Tver, Tula, Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Paralelamente, el gobernador de la región de Leningrado, que limita con la ciudad de San Petersburgo, Alexandr Drozdenko, comunicó el derribo de 60 drones ucranianos sobre dicho territorio.

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"El objetivo principal del ataque fue el puerto marítimo de Primorsk. Como consecuencia al repeler el ataque, se produjo un incendio en Primorsk. El incendio ya está extinguido", explicó Drozdenko.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, denunció que varios drones abatidos durante la noche y la mañana se dirigían a la capital rusa.

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Ayer el Ministerio de Defensa estimó haber derribado 215 drones ucranianos.EFE