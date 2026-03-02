Luis de la Fuente: "Lamine Yamal lo ha pasado mal y se fue injusto con él"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, defendió la integración y el respaldo brindado a jugadores clave como Dani Carvajal y Álvaro Morata, expresando que el vínculo con ellos supera lo meramente deportivo y reconoció la importancia de su papel en la cohesión del grupo. Con estas afirmaciones, De la Fuente evocó la complejidad de la gestión de vestuario y de las relaciones personales en la selección española, al tiempo que abordó la situación por la que atraviesa Lamine Yamal, un joven talento del FC Barcelona que en fechas recientes había sido objeto de críticas públicas. Según informó el medio RNE, De la Fuente subrayó la madurez mostrada por Yamal pese a su juventud y la injusticia que percibió en las evaluaciones externas acerca del atacante.

Tal como publicó RNE, De la Fuente señaló que las críticas recibidas por Yamal se produjeron cuando el jugador apenas cuenta con 18 años. El seleccionador atribuyó el elevado rendimiento del futbolista a su trabajo sostenido y a su talento, dos factores que habitualmente no obtienen el suficiente reconocimiento. "Lamine lo ha pasado mal y se fue injusto con él. Ha demostrado madurez para superar con 18 años esa situación, llevándolo con naturalidad. Yo lo que quiero es que disfrute del fútbol, de sus compañeros y su familia", declaró De la Fuente según consignó RNE.

El técnico nacional profundizó en la presión que enfrenta Yamal y lamentó los señalamientos que recaen sobre un jugador en pleno desarrollo profesional. Señaló que, a menudo, los debates públicos sobre futbolistas se centran en cuestiones extradeportivas, restando valor al esfuerzo y al nivel de exigencia física y mental que asumen. "Que si la fiesta, que si tal... Él tiene que hacer lo que te dé la gana. Cuando hablamos de un futbolista nunca se pone en valor que hace esas cosas porque está tres horas al día entrenando, con psicólogo, nutricionista, recuperador... Algún día tendrá derecho a pegarse una fiesta o hacer lo que le dé la gana", argumentó De la Fuente, según reportó RNE.

Dentro de la misma entrevista, De la Fuente mencionó el caso de Joan Garcia, portero que no pudo ser convocado por razones médicas. Resaltó que conoce bien al guardameta y mantuvo una conversación directa con él en la que le recomendó mantenerse enfocado, sin dejarse afectar por las valoraciones externas. El seleccionador, de acuerdo con RNE, estimó que de los diez mejores porteros a nivel mundial, seis son españoles, y reconoció que la elección de los convocados implica dejar fuera a futbolistas destacados, lo que valora desde una perspectiva de justicia y honestidad profesional.

De la Fuente indicó que vive alejado de la polémica mediática en torno a las decisiones del combinado nacional. En sus declaraciones a RNE manifestó que solía prestar atención a la opinión pública, pero esa práctica le resultaba perjudicial y limitadora. Ahora, dijo, prefiere no leer, ver ni escuchar contenidos que cuestionen sus elecciones, lo que le proporciona, según él, plena autonomía en su rol.

En relación con las ausencias potenciales para la convocatoria del próximo Mundial, De la Fuente enfatizó su relación cercana con pesos pesados como Morata y Carvajal. El seleccionador explicó que más allá de la faceta deportiva, existe un aprecio personal que refuerza la dinámica del plantel. Reconoció que si alguno de estos jugadores atraviesa un contratiempo, como una lesión, él lo vive con preocupación, pero aseguró que las decisiones siempre se toman desde un criterio enfocado en el rendimiento deportivo y la integridad del grupo, según relató RNE.

En cuanto a criterios de selección, De la Fuente expresó que nunca se siente atado a mantener o excluir jugadores por cuestiones personales. Refirió que al convocar a un futbolista, otros se quedan fuera, y no ha presenciado reproches, porque la plantilla entiende la lógica detrás de cada decisión. Sostuvo, según contó RNE, que prioriza la honestidad y la claridad en la comunicación con los futbolistas, particularmente en situaciones sensibles como las lesiones.

Respecto al estado físico de Mikel Merino y Nico Williams, quienes actualmente atraviesan periodos de recuperación, De la Fuente se mostró optimista respecto a su presencia en el Mundial, siempre siguiendo la evolución de ambos jugadores. Detalló que la lesión de Merino no permite establecer aún un plazo exacto de retorno, pero que el propio jugador mantiene una actitud positiva e intenta reducir sus tiempos de baja. Sobre Williams, afirmó que la mejoría de las últimas dos semanas apunta a que podría estar disponible para la cita mundialista, aunque no para la llamada 'Finalissima'.

En el análisis sobre Rodri, futbolista del Manchester City, De la Fuente explicó que su pasión por el fútbol lo llevó a anticipar su regreso a la actividad tras una lesión grave, hecho que no resultó beneficioso para su recuperación. Según el reportaje de RNE, el técnico mencionó cómo Rodri ha aprendido a escuchar a su cuerpo y a dosificar sus esfuerzos, lo que contribuyó al éxito de su rehabilitación.

Al referirse a la evolución de la generación actual, De la Fuente destacó el potencial y la juventud de varios integrantes, mencionando particularmente a Pedri. El seleccionador enfatizó la amplia proyección del mediocampista canario y su capacidad para optimizar su rendimiento dosificando más sus intervenciones físicas dentro del terreno de juego.

También hizo mención al rendimiento de la defensa española, y afirmó que el grupo alcanza mejores prestaciones al concentrarse con la selección. De la Fuente valoró el clima de seguridad y tranquilidad que percibe en el plantel durante las convocatorias, lo que, según explicó a RNE, resulta determinante para mantener un nivel competitivo regular, incluso en aquellos jugadores que no disfrutan de continuidad en sus clubes.

Así, el seleccionador recalcó que la fortaleza principal de la selección radica en la unión del grupo, un elemento que, junto a la comunicación diaria y el acompañamiento a los futbolistas, conduce a una mayor confianza y estabilidad en el rendimiento del equipo nacional.