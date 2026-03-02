Los ataques a Irán provocan la suspensión de las operaciones aéreas en Oriente Próximo

Emirates y Qatar Airways han tenido que cancelar más de mil vuelos debido a la clausura del aeropuerto internacional de Dubái y el aeropuerto internacional de Hamad, en Doha, dos de los principales centros de conexión aérea en Oriente Próximo. Según publicó el medio original, el cierre del espacio aéreo y de estos aeropuertos clave transpira en el contexto de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, situación que ha impactado en cadena a la operativa de múltiples aerolíneas internacionales, que mantienen suspendidos sus vuelos hacia la región.

De acuerdo con el mismo medio, la medida también ha afectado a varias compañías europeas, que han optado por flexibilizar sus políticas y adaptar la operación mientras monitorizan la evolución del escenario. Air Europa informó que ha suspendido temporalmente sus conexiones con Tel Aviv hasta el martes 3 de marzo, con la intención de reevaluar la situación a partir del día siguiente y priorizar la seguridad de pasajeros y tripulación. La empresa ha facilitado alternativas y cambios de reserva para asumir las cancelaciones entre los usuarios afectados.

En tanto, Iberia, compañía que opera rutas hacia Doha, mantiene bloqueados sus vuelos hacia la capital qatarí hasta este lunes, a la espera de obtener nueva información para actualizar su programación. Lufthansa, British Airways, Wizz Air e ITA Airways, entre otras firmas que operan vuelos regulares hacia Medio Oriente, también han aplicado medidas similares a raíz del cierre del espacio aéreo, según detalló la fuente original.

Este bloqueo aéreo implica un desafío logístico considerable, ya que Dubái y Doha funcionan como núcleos de tránsito internacional que dan acceso a destinos de todo el mundo. De acuerdo con el medio citado, miles de viajeros han visto alterados sus itinerarios y muchas aerolíneas han debido gestionar enormes volúmenes de cambios en boletos y reprogramaciones en un corto periodo.

El cierre afecta especialmente a los denominados ‘hubs’ globales de Oriente Próximo, puntos que concentran una gran cantidad de conexiones intercontinentales y vuelos de tránsito para pasajeros procedentes de Asia, África, Europa y Oceanía. Según consignó el medio original, esta situación prolonga la incertidumbre para quienes tenían planificados viajes a través de la región, mientras las compañías aéreas continúan evaluando las condiciones de seguridad y la posibilidad de reiniciar operaciones en función de los acontecimientos en la zona.

El sector aeronáutico internacional mantiene una vigilancia constante sobre la evolución del conflicto. Líneas que no tenían vuelos directos a Irán o Israel se han visto forzadas a modificar rutas y horarios ante el temor a escaladas mayores y en cumplimiento con las restricciones en el espacio aéreo. Las autoridades aeroportuarias locales, por su parte, han reforzado los controles de acceso y los protocolos de emergencia, en coordinación con los responsables de las compañías afectadas.

De acuerdo con el reporte del medio, la prioridad de las aerolíneas es atender a los pasajeros afectados por la cancelación y adaptar sus políticas de reembolso o cambio para facilitar alternativas, a la vez que mantienen suspendidas las rutas que puedan acarrear riesgos adicionales para la tripulación y los usuarios.

El impacto de las suspensiones en Oriente Próximo se extiende hacia las redes de transporte de pasajeros y carga en todo el mundo, obligando a las aerolíneas a realizar ajustes operativos considerables y coordinaciones continuas con las autoridades reguladoras. La reanudación de los vuelos dependerá de la evolución de la situación geopolítica y de la reapertura segura de los principales centros aeroportuarios de la región, según publicó el medio original.