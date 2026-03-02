Los analistas prevén que el crudo alcanzará los 90 dólares y defienden proteger carteras con activos refugio

Las opiniones de expertos en economía y mercados globales señalan que el desenlace del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre infraestructuras clave, como el estrecho de Ormuz, marcarán las tendencias de precios en el sector energético en el corto y mediano plazo. Según publicó el medio original, la preocupación de los analistas radica en el potencial de interrupciones parciales al transporte de petróleo mediante ataques esporádicos a buques o el minado del estrecho, considerando que por allí circula el 20% del crudo mundial. En este contexto, el encarecimiento del petróleo y la volatilidad en los mercados bursátiles europeos han llevado a los especialistas a priorizar activos considerados refugio, entre ellos el oro, el dólar estadounidense y otros instrumentos defensivos, con el objetivo de proteger inversiones en un escenario de elevada incertidumbre.

De acuerdo con la información detallada por la fuente, al iniciar la sesión bursátil de este lunes, el precio del barril de Brent, referencia europea, superó la marca de los 82 dólares. Estas cifras reflejan el efecto directo de la escalada bélica en la cotización de la energía, aunque los expertos consideran que los riesgos de una crisis petrolera de gran magnitud siguen siendo limitados. Adam Hetts, director global de multiactivos de la gestora Janus Henderson, expuso que un aumento hasta los 90 dólares por barril, similar al registrado en abril de 2024, resultaría “coherente” con la evolución actual. Al analizar precedentes, como la invasión rusa a Ucrania en 2022, se recuerda que el crudo superó los 100 dólares estadounidenses de manera sostenida, con picos superiores a los 120 dólares. Hetts sostiene que los valores actuales del petróleo manifiestan por ahora un conflicto limitado y de duración corta.

Por su parte, Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali AM, supeditó la contención de los precios a la estabilidad en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con su análisis, la marina iraní parece demasiado limitada para imponer un bloqueo total, pero considera probable la aparición de ataques esporádicos o acciones de minado capaces de generar disrupciones relevantes en el flujo energético mundial.

El medio reportó también el impacto en la renta variable, donde la principal vía de transmisión responde más a la subida del coste de la energía que a la exposición comercial directa de las economías occidentales a la región. El Ibex 35, principal índice de la bolsa española, descendió cerca de un 3% y cayó por debajo de los 18.000 puntos en la apertura, en sintonía con el comportamiento en otros mercados del continente, que iniciaron la semana con caídas generalizadas. Según Adam Hetts, el ambiente de incertidumbre limita el interés de los inversores por activos de riesgo, afectando a las bolsas de valores a escala internacional.

Mattheu Ryan, jefe de Estrategia de Mercados en la firma Ebury, puntualizó que tradicionalmente los riesgos geopolíticos generan perturbaciones puntuales en los mercados antes de que estos retomen la estabilidad una vez que las tensiones disminuyen. Mathieu Racheter, director de Estrategia de Renta Variable de Julius Baer, se inclinó por un enfoque hacia empresas con balances sólidos, capacidad de fijación de precios y flujos de caja estables, como mecanismo de protección relativa en estos momentos. Aunque aclaró que el sesgo defensivo se mantiene justificado hasta que se aclare el desarrollo del conflicto.

En relación con la renta fija, Christian Schulz, economista jefe de AllianzGI, señaló que es previsible que los mercados demanden una mayor prima de riesgo de forma temporal, en tanto no haya más claridad sobre la estabilidad política interna de Irán y las posiciones de sus aliados. Bajo estas condiciones, los bonos soberanos de mercados desarrollados, incluyendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, adquieren mayor atractivo para los inversores que buscan resguardo.

El medio original subrayó la revalorización de los activos refugio. Según la fintech Ebury, el dólar estadounidense se destaca como destino predilecto en contextos de aversión al riesgo y encarecimiento energético, tendencia replicada por otras divisas consideradas seguras, como el franco suizo. El oro experimentó una fuerte demanda, situándose en los 5.400 dólares la onza al inicio de la jornada. Adam Hetts argumentó que la preferencia por el oro responde a su capacidad para preservar valor en contextos de incertidumbre. Carsten Menke, director de Next Generation Research en Julius Baer, explicó que el potencial alcista del oro dependerá de si el conflicto permanece contenido o se expande regionalmente. Menke añadió que la posibilidad de nuevas subidas estará condicionada a que la escalada afecte de manera tangible la economía global, aunque por ahora el riesgo de una crisis petrolera se percibe limitado.

La evolución del euro frente al dólar ha sido otra consecuencia relevante. Mattheu Ryan, de Ebury, indicó que un encarecimiento sostenido del petróleo impactaría de forma negativa la moneda europea, debido a la dependencia de la región como importadora neta de energía y el consecuente deterioro de sus términos de intercambio.

En el plano de la política monetaria, la escalada geopolítica complica las previsiones del Banco Central Europeo (BCE). Un aumento persistente de los precios de la energía podría obligar al BCE a una postura más restrictiva si la inflación se acelera. Andrzej Szczepaniak, economista senior en la entidad japonesa Nomura, detalló que la atención se dirigirá hacia la magnitud y persistencia de los movimientos recientes en los precios del petróleo y el gas natural, y su incidencia sobre el índice de precios al consumidor de la zona euro. Nomura estimó que un incremento del 10% en los precios del petróleo genera un aumento de 0,4 puntos porcentuales en la inflación y un efecto aproximado de 0,2 puntos en otros componentes del índice durante un periodo de hasta tres años. Por su parte, entre el 10% y el 12% del alza en el precio del gas natural se traslada, después de doce meses, al coste final para el consumidor.

Mathieu Racheter, de Julius Baer, advirtió que un encarecimiento mantenido del petróleo podría endurecer las condiciones financieras, presionar los márgenes empresariales y reavivar los temores de estanflación en la región. Pese a estas advertencias, Andrzej Szczepaniak de Nomura cree que, debido a la contención de la magnitud de los movimientos recientes, el BCE evitará reacciones inmediatas a corto plazo, aunque los mercados han incrementado de manera marginal las expectativas de subidas de tipos para finales de 2026 y 2027.

A lo largo de este periodo, la fuente subraya que los inversores y analistas mantendrán la atención sobre el desarrollo del conflicto, vigilando posibles disrupciones energéticas, los efectos sobre los precios, el desempeño del euro y el giro en la política monetaria europea, además de la persistente demanda de activos considerados refugio en contextos de volatilidad e incertidumbre global.