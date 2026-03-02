Agencias

Las autoridades prorrusas de Jersón denuncian la muerte de cinco policías en un ataque de fuerzas ucranianas

Las autoridades prorrusas de la provincia parcialmente ocupada de Jersón han denunciado este lunes que un ataque de las fuerzas ucranianas ha matado a cinco agentes de policía y ha herido a otros seis.

La ofensiva tuvo lugar el sábado en el distrito de Goloprístanski, según han informado este lunes las autoridades, contra empleados del departamento del Ministerio del Interior, según recogen agencias de noticias rusas.

Jersón es una de las provincias del este y sureste de Ucrania que han sido mayoritariamente ocupadas por Rusia desde el inicio de la invasión hace ahora cuatro años y en las que se celebró en septiembre de 2022 un referéndum de anexión a Rusia, aunque sin reconocimiento de la comunidad internacional.

