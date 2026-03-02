La Sala Rekalde de Bilbao acoge una retrospectiva de 200 imágenes de Nicholas Nixon, once de ellas inéditas

Entre las piezas que conforman el recorrido por la obra de Nicholas Nixon en Bilbao, once fotografías nunca antes expuestas enriquecen la perspectiva sobre la trayectoria visual del artista estadounidense, ampliando el alcance de una muestra que revisa más de cuatro décadas de trabajo fotográfico. Según publicó la Sala Rekalde —espacio que acoge la exposición hasta el 28 de junio—, se han reunido cerca de 200 imágenes en blanco y negro que proporcionan una visión inédita y profunda sobre la producción artística de Nixon.

Tal como detalló la propia Sala Rekalde, la inauguración tuvo lugar este lunes con la participación del fotógrafo, el comisario Carlos Gollonet, la directora Alicia Fernández y la diputada Leixuri Arrizabalaga, responsable de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia. Durante la presentación, Arrizabalaga recordó el propósito de la Sala Rekalde tras su reapertura: “un lugar donde el arte contemporáneo, local e internacional, dialogue y se enriquezca mutuamente”, subrayando el compromiso con la creación artística y su accesibilidad al público, según consignó el medio.

El medio detalló que se trata de la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha al trabajo de Nixon, estructurada con un recorrido cronológico que abarca tanto sus series más reconocidas como imágenes inéditas. La selección de fotografías no solo destaca la técnica y los hallazgos visuales de Nixon, sino que también pone de relieve la constante atención que el autor presta a la cotidianidad, a los vínculos personales y al paso del tiempo, elementos centrales en su aproximación a la fotografía.

La exposición guiada por Nixon y Gollonet invita a descubrir distintas etapas y focos de interés en su carrera. “Nixon se expresa con una voz poética inconfundible, profundamente original, sin atender a la presión de los movimientos artísticos del momento y ligada a la realidad y a la vida. Ajeno a las modas y tendencias, su trabajo se caracteriza por una fidelidad absoluta a la cámara de gran formato, que le permite alcanzar una nitidez, detalle y profundidad tonal casi inimitables”, explicaron responsables de Sala Rekalde según reportó el medio.

La muestra permite revisar cómo Nixon dialoga con la tradición de la fotografía documental preocupada por las cuestiones sociales, práctica fundada en una formación cultural amplia y diversa que lleva a buscar la coincidencia entre sus ideas y la experiencia artística. De acuerdo con lo señalado en la presentación, temas como amor, enfermedad, proximidad, dolor, felicidad, soledad y fugacidad de los momentos constituyen el núcleo de su investigación visual.

El medio informó sobre la evolución técnica de Nixon, que comenzó en su juventud fotografiando con una cámara Leica de 35 mm, instrumento habitual en los círculos documentales de la época. Su búsqueda de mayor nitidez y riqueza tonal lo llevó a emplear cámaras cada vez mayores, primero una 4x5 pulgadas y después modelos como la Deardorff 8x10, hechas para capturar la máxima calidad posible. Nixon también experimentó con formatos mayores —11x14, 14x17 y 16x20 pulgadas (40x50 cm)—, que permiten realizar positivos de igual tamaño que el negativo, y, en consecuencia, según explicó a propósito de esta tecnología, “no se pierde nada de la información, la nitidez y la riqueza tonal que podría desaparecer con la ampliación del negativo”.

Durante la apertura de la exposición, el fotógrafo destacó cómo estas cámaras de gran formato intervienen en su modo de trabajo: “La cámara crea la ilusión de poder ver más de lo que el ojo podría captar si estuviera allí”, afirmó Nixon, citado por el medio. Añadió que su objetivo es lograr “la imagen más nítida que se puede hacer en el mundo de la fotografía”.

Nixon ha estructurado su producción en series centradas en temáticas diversas que le resultan significativas tanto a nivel personal como artístico. Según consignó la Sala Rekalde, su metodología implica dedicar períodos de trabajo intensivo a un solo proyecto antes de pasar a otro, permitiendo así profundizar en los matices de cada asunto.

El recorrido expositivo en Bilbao abarca series emblemáticas de Nixon: “Vistas” (1974-1975), “Gente” (1977-1982), “Ancianos” (1984-1985), “Fotografías familiares” (desde 1983), “Sida” (años 80), “Parejas y desnudos” (a partir de 2001), y “Las hermanas Brown” (1975-2022), considerada su obra más reconocible. Estas series no solo retratan la transformación de grupos y personas a lo largo del tiempo, sino que exploran las tensiones y la profundidad de las relaciones humanas a través de la mirada atenta y sostenida del fotógrafo.

A través del conjunto de piezas presentadas en Bilbao, el público puede acceder a una muestra de la trayectoria de Nixon caracterizada por una dedicación constante a la documentación de la vida cotidiana y por un manejo técnico que se ha nutrido de la tradición y la experimentación, según detalló el medio. La retrospectiva ordenada cronológicamente invita a observar tanto la coherencia temática como la evolución formal en su obra, donde la fidelidad a la cámara de gran formato y el interés por los aspectos privados y universales de la experiencia humana cobran especial relevancia.

La exposición en la Sala Rekalde ofrece así una oportunidad para explorar el trabajo de Nixon desde sus primeras fotografías hasta las piezas más recientes y desconocidas, presentando una mirada integral que subraya su contribución a la fotografía contemporánea. El despliegue de 200 imágenes, bajo la curaduría de Carlos Gollonet y en un entorno que busca propiciar el diálogo entre propuestas locales e internacionales, pone al alcance del público tanto la dimensión privada como el legado social de una de las figuras más relevantes del fotodocumentalismo estadounidense, según concluye la información proporcionada por la propia Sala Rekalde.