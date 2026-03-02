La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, solicitó este lunes que los organismos internacionales emitan una respuesta respecto al impacto sufrido por la sede de la cadena rusa RT en Teherán durante los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel. Según consignó el medio, Zajarova instó mediante un mensaje en Telegram a las agencias de protección de periodistas a manifestarse ante este hecho, cuestionando la falta de pronunciamiento y reclamando una reacción concreta.

De acuerdo con la información proporcionada por la cadena de televisión RT y citada por diversos medios internacionales, la oficina de la cadena en la capital iraní experimentó daños parciales como consecuencia de los bombardeos lanzados en el marco de la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel el sábado. En un comunicado, RT precisó que pese a los daños materiales, el personal del canal no experimentó lesiones y permanece en buenas condiciones.

Tal como informó RT, los ataques formaron parte de una operación sorpresa llevada a cabo por Estados Unidos junto a Israel, cuyo objetivo sería presionar para un cambio de liderazgo en el gobierno iraní. Según el reporte, esta ofensiva resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y causó una serie de ataques de represalia por parte de Irán. La situación derivó en un incremento de la tensión regional y motivó declaraciones de actores internacionales.

La operación militar dejó más de 550 víctimas mortales, de acuerdo con el balance divulgado este lunes por la Media Luna Roja Iraní y reproducido por RT. Las autoridades humanitarias de Irán confirmaron además que los bombardeos alcanzaron más de un centenar de ciudades, lo que elevó la preocupación acerca de la magnitud del daño y la extensión del conflicto.

Zajarova, portavoz de Exteriores rusa, señaló en su declaración la proliferación de entidades que se presentan como defensoras de los derechos de los periodistas y cuestionó su inacción ante los hechos, afirmando: "¿Quizás todas estas agencias de protección de periodistas que han surgido en las últimas décadas finalmente deberían despertar y escribir al menos unas líneas?". Según reportó RT, la funcionaria rusa recurrió a las redes sociales para visibilizar el reclamo y poner en foco el papel de estas organizaciones internacionales en contextos de confrontación bélica.

El medio RT detalló que los daños registrados en su oficina forman parte del impacto más amplio que sufrieron infraestructuras civiles y urbanas en la capital iraní, además de en otras ciudades, tras los ataques conjuntos. Hasta el momento, las agencias internacionales mencionadas por Zajarova no han emitido un posicionamiento público en respuesta a las demandas planteadas desde el gobierno ruso.

La escalada militar en Irán ha generado múltiples reacciones a escala internacional, incluyendo llamados a la moderación por parte de actores estatales y la preocupación de Naciones Unidas por la situación de la población civil afectada por la ofensiva. Según la información difundida por RT, los hechos han agravado la ya compleja situación de seguridad en la región de Oriente Próximo.

A lo largo de la jornada, la cadena rusa continuó informando sobre las repercusiones del ataque en sus instalaciones y el desarrollo de las acciones bélicas, manteniendo el foco sobre la situación del personal y el estado de la infraestructura de su oficina en Teherán. La cobertura de RT incluyó, además, actualizaciones sobre la cantidad de afectados y el avance de las operaciones militares en diversas ciudades iraníes.